O seară de vineri cu concerte pe toate gusturile muzicale!

Show-uri de cea mai bună calitate, de rock, hip-hop, street-dance sau folk, vor satisface, în această seară, cheful de distracţie al constănţenilor. Clubul Vansses găzduieşte, între orele 19.00 şi 22.00, Finala locală a Cupei Liceelor la street dance. Va fi doar „încălzirea” pentru că va urma „Balul Primăverii” care îi are ca invitaţi pe Spike, dansatorii lui AlexVelea, Balkiss cu Virusul şi Tranda. Va avea loc şi un concurs cu premii surpriză, dar şi o luptă între trupele de street dance ale Liceului „George Călinescu” şi Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”. Vor participa tineri de la toate liceele din judeţ, iar răsturnările de situaţie pe scenă pot fi spectaculoase, pentru că numeroase trupe dovedesc un talent deosebit. Publicul a aplaudat în picioare, în faza preliminară de săptămâna trecută, de la Casa de Cultură, prestaţia dansatorilor de la liceele C.F.R., Eforie şi îndeosebi a celor de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Preţul biletelor este de 30 de lei.

„Carnavalul Primăverii”, care se va desfăşura în Club Wish, va include un show al cunoscutului rapper Guess Who, iar în The Bank atmosfera va fi încinsă, ca de obicei, pentru că are loc „Amazonian Party”, distracţie animată de atrăgătoarea actriţă Cosmina Păsărin. Dj Pascal va mixa în Club Crush, iar în Van Frans cei interesaţi o pot întâlni pe sexy-Seherezada printre cele 50 de cadâne puse pe fapte mari, la o petrecere plină de mister şi erotism oriental, intitulată „1001 nopţi”.

Emeric Imre revine La Bebe cu un nou concert. Show-ul „Nebunului de alb”, cum i se mai spune artistului după cunoscuta sa piesă muzicală, va începe de la ora 20.00. Preţul biletelor la acest eveniment este de 10 lei însă, locurile fiind limitate, este de preferat ca rezervările să se facă online sau telefonic.

O veste bună mai ales pentru metaliştii constănţeni: cea mai titrată trupă autohtonă de metal, Negură Bunget, va susţine, diseară, de la ora 20.00, un concert în clubul Heaven & Hell Bar din Satul de Vacanţă. Evenimentul de la malul mării este inclus într-un turneu european desfăşurat pe toată durata anului. Vor fi susţinute spectacole în Polonia, România, Marea Britanie, Moldova, Ucraina, Elveţia, Franţa, Olanda, Belgia, Germania şi Finlanda. Preţul unui bilet este de 15 lei.