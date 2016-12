O simplă formalitate pentru CSV 2004 Tomis

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui sâmbătă (ora 19.00) şi duminică (ora 13.00) primele două meciuri pe care CS Volei 2004 Tomis le va susţine în play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin. Formaţia de pe Litoral va întâlni echipa CSM Lugoj şi are şansa de a se califica mai departe fără a mai fi nevoie şi de a treia partidă (se joacă în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”). Valoarea celor două echipe nu lasă dubii asupra numelui formaţiei care se va califica în semifinalele campionatului, mai ales că în cele două jocuri directe din sezonul regulat lugojencele nu au câştigat niciun set. „În aceste două meciuri aştept de la jucătoarele mele o prestaţie la nivel înalt, fără să subestimeze adversarul. Echipa din Lugoj nu are nimic de pierdut şi va veni aici să joace curajos, pentru a demonstra că merită să ocupe un loc cât mai bun la finalul campionatului. Teoretic putem avea probleme, dar echipa mea va face totul ca să nu fie posibilă vreo surpriză”, afirmă Darko Zakoc, antrenor principal la CSV 2004 Tomis. „Pentru noi o să fie două meciuri în care o să mai punem la punct unele aspecte ale jocului. Urmează să materializăm tot ceea ce am lucrat săptămânile aceastea la antrenamente. Nu cred că vom avea probleme, ştim bine echipa adversă, pe care am învins-o destul de uşor şi în deplasare”, spune Elena Butnaru, cea mai experimentată jucătoare a echipei constănţene. Partidele vor fi arbitrate de Veronica Papadopol (Galaţi) şi Sorina Niculescu (Bucureşti).

Programul celorlalte meciuri din play-off - sâmbătă: Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova (ora 11.00, meciul 1); Dinamo Bucureşti - Pro Volei Botoşani (ora 13.30); Unic Piatra Neamţ - CSU Tg. Mureş (ora 18.00); duminică: Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova (ora 11.00, meciul 2).

Disputa din play-out, dintre U. Cluj şi CSM Sibiu, a debutat vineri, sub Feleac, cu o primă victorie pentru gazde, scor 3:0 (25:18, 26:24, 25:14). Meciul 2 are loc sâmbătă, de la ora 13.00, tot la Cluj, şi va fi transmis în direct de postul Digi Sport Plus.