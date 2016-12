O singură cerere de amînare la plată, înregistrată la Fisc

Pînă în prezent, doar o firmă a depus cerere la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa pentru a solicita amînarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen. Potrivit afirmaţiilor directorului coordonator adjunct al DGFP, Adriana Damian, deşi au fost mai multe solicitări, doar această cerere a fost acceptată. Celelalte cereri au fost refuzate, deoarece nu îndeplineau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. „Nu este uşor să îndeplineşti condiţiile pentru a obţine această facilitate. Doar o cerere a fost înregistrată la DGFP, iar în prezent se află în curs de analizare. Pentru a obţine informaţii cu privire la amînarea plăţii impozitelor şi taxelor se prezintă la ghişee zeci de constănţeni”, a arătat Adriana Damian. Amînarea la plata datoriilor are un un singur avantaj pentru cei care doresc să supravieţuiască în piaţă şi anume amînarea executării silite şi, implicit, suspendarea popririi conturilor bancare „Nu este niciun avantaj de ordin financiar pentru contribuabili amînarea la plată a datoriilor, întrucît ei vor plăti această dobîndă de 36,5% pe an. În plus, dobînda este nedeductibilă fiscal, adică se impozitează cu 16%. Dorinţa Fiscului a fost de a nu pune popriri pe conturile datornicilor şi de a-i lăsa să-şi dezvolte afacerea, astfel încît, la sfîrşitul anului, să îşi poată achita datoriile”, a declarat directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa. Amînarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen are ca obiect sume reprezentînd impozite, taxe şi contribuţii pe care contribuabilii le datorează bugetului, dar care nu au fost plătite la scadenţă. În fapt, prin această amînare, se acordă un alt termen de plată pentru obligaţiile fiscale respective, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni şi care în niciun caz nu poate depăşi exerciţiul financiar (cel mai tîrziu 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă). Sumele datorate urmează a fi încasate la împlinirea termenului pînă la care s-a acordat amînarea, ceea ce înseamnă că nu se vor pierde bani pentru bugetul acestui an. Firmele sînt obligate să prezinte şi o garanţie pentru a beneficia de această facilitate. În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amînare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii, estimate cel puţin la valoarea contabilă. Garanţiile constituite sau bunurile oferite vor acoperi sumele amînate la plată, precum şi majorările de întîrziere datorate pe perioada amînării. Amînările la plată îşi pierd valabilitatea dacă nu este îndeplinită condiţia garanţiei, iar pierderea valabilităţii amînării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite, conform actului normativ. Pentru a beneficia de amînarea la plată a datoriilor bugetare, firmele trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii, respectiv să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la 30 septembrie 2008, să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal şi să nu se afle în procedura insolvenţei.