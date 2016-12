O situaţie paradoxală

Nu ştiu dacă mai ţineţi minte, dar, pe la începutul anilor ‘90, presa românească vorbea despre o „democraţie originală”, ce se instalase pe plaiurile mioritice după răsturnarea dicaturii lui Ceauşescu. Aşa fusese poreclit acel pseudocomunism, criptocomunism sau neocomunism „cu faţă umană”, deoarece România încă nu devenise un stat de drept, în adevăratul înţeles al cuvîntului. Nici astăzi n-aş putea spune că stăm prea grozav la capitolul separaţiei puterilor în stat, însă aderarea la Uniunea Europeană îi mai constrînge pe politicienii de la Bucureşti să respecte măcar minimal regulile jocului democratic, chiar dacă ei continuă să calce strîmb deseori. Însă culmea este că păcătoasa şi balcanica „originalitate” politică românească nu se dezminte nici acum, la două decenii după prăbuşirea comunismului!

După votarea moţiunii de cenzură şi căderea Guvernului „Boc 2” am ajuns din nou într-o situaţie cel puţin ciudată, pe care aş numi-o paradoxală, ca să nu mă mai repet, de neîntîlnit în nicio altă democraţie eruopeană contemporană. Aşa cum America este singura ţară din lume care are doi preşedinţi, unul în exerciţiu şi unul ales, vreme de cîteva luni, datorită decalajului dintre data alegerilor şi data depunerii jurămîntului noului preşedinte la Casa Albă, tot aşa România este unica ţară din Europa care are, în clipa de faţă, doi primi miniştri, unul desemnat şi unul interimar! „Pe cale de consecinţă”, vorba unui glumeţ, avem şi două guverne… Unul este fantomatic, pentru că nici măcar nu s-a format, darmite să fie validat de Parlament, iar celălalt este interimar, deci are puteri limitate de Constituţie care îl obligă doar să administreze ţara, fără dreptul unor iniţiative legislative… Mai pe româneşte, sîntem ca o corabie ce funcţionează în regim de avarie, iar „comandantul”, pe care toată lumea îl consideră vinovat de această avarie, nu reuşeşte să repare ceea ce a stricat cu mîna lui, în schimb stă pe punte, bea whisky şi se răsteşte la toată lumea!

O asemenea situaţie paradoxală nu o pot caracteriza, pe jumătate ironic şi pe jumătate serios, decît în două moduri radical opuse. Ori avem de-a face cu un excedent, cu o „inflaţie” de democraţie, ori ne confruntăm cu o situaţie dictatorială din partea preşedintelui, care concepe democraţia în cel mai original mod posibil, respectiv cel absurd. Pentru că, aşa cum au scris recent toate ziarele occidentale, este absurd ca „opoziţia”, într-un Parlament, să fie mai numeroasă decât… „majoritatea”, care are un singur fotoliu de parlamentar în plus, însă o pondere procentuală de numai 35%!

Aşadar, graţie „comandantului”, chiar şi după douăzeci de ani de la prăbuşirea comunismului, România are parte tot de o „democraţie originală”, însă într-atît de originală, încît frizează absurdul dictaturii… Pare de necrezut, dar numai la noi se poate petrece aşa ceva. Asta să le fie învăţătură de minte celor care mai au de gînd să-l voteze pe Traian Băsescu!