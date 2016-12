Ministrul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, nu vrea să fie ministru în viitorul Guvern, pentru că presupune o funcţie politică, iar dacă ocupă această poziţie, va fi extrem de rigid, neflexibil şi nedoritor să înţeleagă anumite lucruri. „Eu am zis că am acceptat această poziţie ca o soluţie excepţională pentru o situaţie excepţională. Ministrul trebuie să fie un om politic, este normal. Nu este o perioadă scurtă, ci una lungă. Orice decizie va avea multe aspecte şi influenţe politice. Prefer poziţia de mai jos. Prefer partea pur tehnică, să mi se dea să fac asta, asta şi alte chestii decât urgenţa ca până acum, dar nu la o poziţie politică”, a spus ministrul. Demnitarul este convins că ar putea face multe pentru sistem dintr-o poziţie tehnică. „Spun că fac mai bine treaba dintr-o poziţie tehnică decât într-o funcţie politică”, a mai spus dr. Raed Arafat, care crede că cel mai rău lucru pentru sistemul sanitar este schimbarea miniştrilor, şi asta pentru că Sănătatea are nevoie de continuitate. (A.G.)