O soluţie pentru îmbunătăţirea terapiei intensive

Un nivel foarte scăzut de oxigen a fost înregistrat de medicii britanici în sîngele alpiniştilor, în timpul unei expediţii pe Everest, lucru care poate fi utilizat pentru îmbunătăţirea practicilor serviciilor de terapie intensivă şi tratarea pacienţilor cu o concentraţie mică de oxigen în sînge. Această descoperire ar putea ajuta medicina să revizuiască practicile folosite actualmente pentru tratarea bolnavilor care suferă de o concentraţie scăzută de oxigen în sînge. Studiul a fost publicat miercuri, în revista americană ”New England Journal of Medicine”. ”Observaţiile făcute asupra unor persoane cu o stare bună de sănătate, aflate la altitudini înalte, unde concentraţia de oxigen este foarte scăzută, ne oferă date preţioase asupra schimbărilor fiziologice ce se produc în organismul uman şi posibilitatea de a îmbunătăţi serviciile de terapie intensivă oferite pacienţilor internaţi”, a precizat Mike Grocott, profesor în cadrul University College London şi coordonator al testelor efectuate în cadrul expediţiei din Himalaya.

Echipa de medici alpinişti, denumită The Caudwell Xtreme Everest Team, a efectuat testele în momentul în care toţi membrii echipei se aflau pe vîrful Everest, la o altitudine de peste 8.000 de metri. Ei au făcut ascensiunea purtînd măşti de oxigen alimentate prin butelii transportate în spate. Înainte de prelevarea probelor de sînge, alpiniştii şi-au scos măştile timp de 20 de minute, pentru ca plămînii să li se obişnuiască cu atmosfera de la 8.000 de metri altitudine, unde oxigenul este extrem de rarefiat. Analizele efectuate au demonstrat că nivelul concentraţiei medii a oxigenului în sîngele arterial al alpiniştilor era de 3,28 kilo-Pascali (kPa), faţă de concentraţia de 12-14 kPa considerată normală pentru o persoană cu o stare de sănătate bună. Cînd un pacient are o concentraţie a oxigenului sub limita de 8 kPa, medicii consideră că persoana respectivă se află în stare gravă. Potrivit autorilor studiului, acumularea fluidelor în plămîni, care are loc la altitudini mari, ar putea fi un factor care contribuie la aceste concentraţii slabe ale oxigenului din sînge. Grocott consideră totuşi că rezultatele studiului trebuie serios analizate înainte să poată fi aplicate în secţiile de terapie intensivă şi speră că vor conduce la îmbunătăţirea tratamentelor oferite pacienţilor suferind de sindromul insuficienţei respiratorii, de fibroza cistică, de emfizem pulmonar sau de şoc infecţios.