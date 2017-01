O spioană din perioada sovietică a murit la 97 de ani

Elizaveta Mukasei, care forma alături de soţul ei un cuplu de spioni legendari în perioada sovietică, a murit la vîrsta de 97 de ani, anunţă Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR). Cariera celor doi spioni a început în anii ’40, pe vremea lui Stalin şi a durat pînă în anii ’70, perioadă în care au efectuat, sub numele de cod Zephyr şi Elza, numeroase misiuni sub acoperire. Decesul fostei spioane intervine la un an după cel al soţului ei, Mihail, mort în august 2008, la vîrsta de 101 ani. ”Sub nume de cod, aceşti oameni au servit Rusia timp de peste 50 de ani, loial şi discret, de multe ori riscîndu-şi vieţile”, a declarat purtătorul de cuvînt al SVR, Serghei Ivanov. ”Fie ca urmaşii lor să le fie mereu recunoscători”, a adăugat purtătorul de cuvînt.

Se cunosc puţine elemente despre cariera spioanei, inclusiv faptul că în timpul Războiului Rece a lucrat ca agent secret în Occident, în perioada 1939 – 1943, la Los Angeles. În 1955, ea a efectuat misiunea cea mai importantă, activînd într-o ţară occidentală neidentificată.