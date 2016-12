O statuetă Oscar decernată în 1943, vândută la licitaţie cu 79.200 de dolari

O statuetă Oscar decernată în 1943 cineastului Joseph C. Wright, pentru regia artistică a musicalului color "My Gal Sal", a fost vândută la licitaţie cu 79.200 de dolari, depăşind cu mult estimările de 5.000-30.000 de dolari ale specialiştilor. Statueta, câştigată Joseph C. Wright la cea de-a 15-a ediţie a galei premiilor Oscar, a fost achiziţionată de un colecţionar care a preferat să îşi păstreze anonimatul, însă casa care a organizat licitaţia a spus că noul proprietar al trofeului este o persoană "al cărei nume este cunoscut de toată lumea". La ediţia din 1943 a premiilor Oscar, care recompensau producţiile cinematografice lansate în anul anterior, Joseph C. Wright a fost premiat la categoria "cea mai bună regie artistică" pentru musicalul color din 1942 "My Gal Sal", în care rolurile principale au fost interpretate de Rita Hayworth şi Victor Mature. Joseph C. Wright a primit pe parcursul carierei sale 12 nominalizări la premiile Oscar şi a câştigat acest trofeu de două ori. După ce Wright a murit în 1985, la vârsta de 92 de ani, statuetele au intrat în posesia nepotului său. Trofeul, care cântăreşte 2,7 kilograme şi are o înălţime de 33 centimetri, este unul dintre cele două premii Oscar pe care cineastul le-a câştigat la aceeaşi gală. Joseph C. Wright a primit celălalt trofeu pentru regia artistică a filmului turnat în alb negru "This Above All", o dramă despre război din 1942, în care au jucat Tyrone Power şi Joan Fontaine. Wright a împărţit ambele trofee cu colegul său, regizorul artistic Richard Day. Nancy Thompson, de la casa de licitaţii Briarbrook Auctions din Rhode Island, spune că preţul final a inclus un comision premium de 20% pentru acest Oscar din 1942. Thompson a vorbit şi despre regulamentul strict al Academiei de film americane - instituţia care decernează premiile Oscar - în privinţa scoaterii la vânzare a statuetelor Oscar. Înainte de licitaţie, Academia de film americană a investigat statutul statuetei. Regulamentul instituţiei americane stipulează faptul că laureaţii premiilor Oscar decernate după anul 1950, dar şi moştenitorii lor, nu au dreptul de a vinde aceste trofee fără să ofere mai întâi Academiei posibilitatea de a răscumpăra acele trofee cu preţul de 1 dolar. Totuşi, această regulă nu se aplică trofeului primit de Joseph C. Wright, întrucât acesta a fost decernat înainte de anul 1950.