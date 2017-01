O stradă din New York a primit numele trupei U2

O stradă din Manhattan a fost redenumită, pentru o săptămînă, cu numele trupei U2, primarul Michael Bloomberg dorind astfel să-i onoreze pe rockerii irlandezi care, recent, şi-au lansat cel de-al 12-lea album de studio. Pentru a sărbători şi apariţia celebrilor rockeri în emisiunea The Late Show with David Letterman, în fiecare seară, în cursul acestei săptămîni, o parte din strada nr. 53 din Midtown Manhattan, unde au loc filmările pentru emisiune, a fost redenumită U2 Way. ”Trupa Beatles a avut Penny Lane, iar Elvis a locuit la capătul străzii Lonely Street”, a declarat Bono într-un interviu acordat fanilor, la intersecţia dintre Broadway şi 53rd Street. ”Ne aflăm undeva între 10th Avenue şi zgomotosul Broadway, la sud de Duke Ellington Way şi la nord de Joy Ramone Place. Sîntem acolo unde străzile nu au nume”, a adăugat Bono. Fiecare dintre cei patru membri ai trupei irlandeze a primit din partea primarului new-yorkez o plăcuţă cu numele străzii.

Criticii se aşteaptă ca ultimul album U2, intitulat ”No Line On The Horizon”, să fie unul dintre marile succese comerciale ale anului 2009. Acesta este primul album pe care trupa l-a lansat în ultimii patru ani. Trupa irlandeză plănuieşte deja un nou material discografic pentru anul viitor. Noul album se va numi “Songs of Ascent” şi va fi ceva mai blînd decît actualul “No Line on the Horizon, a declarat Bono pentru revista americană “Rolling Stone”. Acesta a adăugat că viitorul proiect seamănă cu albumul lansat în 1964 de celebrul muzician de jazz John Coltrane. Primul extras pe single se va numi “Every Breaking Wave”, o piesă care a fost exclusă, în ultimul moment, de pe “No Line on the Horizon”.