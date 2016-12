O svastică - element de cult, descoperită în una dintre cele mai vechi aşezări din lume

Arheologii bulgari au anunțat că au descoperit una din pictogramele cele mai vechi din lume pe un fragment de ceramică de peste 5.000 de ani, pe care se poate observa un desen care seamănă cu o svastică, relatează EFE. Potrivit arheologului Petar Banov, responsabil al muzeului din Pleven, descoperirea a avut loc în apropiere de localitatea Riben (nord-estul Bulgariei). Echipa de arheologi realiza săpături într-un castru roman, când a descoperit la un nivel mai jos ruinele unei așezări anterioare fortificației romane din secolul III. "Am făcut săpături sub această fortificație romană aflată pe așa-numita Via Militaris, iar dedesubt am găsit o așezare care presupunem că datează din epoca neolitică, veche de peste 7.000 de ani", a declarat arheologul Banov. El a precizat că pictograma, scrijelită cu o unealtă ascuțită din os, ar putea fi asociată cultului zeilor păgâni. "Într-unul din elementele reprezentate, o pictogramă care precede scrierea, se vede clar o svastică - un element de cult cunoscut din epocile străvechi ale istoriei omenirii", a comentat expertul. Arheologul bulgar a explicat că fragmentul va fi supus unor analize suplimentare. El nu a putut însă răspunde la întrebarea privind populația care locuia în această zonă, subliniind că ar putea fi vorba de o așezare a tracilor.