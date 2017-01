O tânără de 19 ani cântăreşte doar 16 kilograme

O tânără de 19 ani, din judeţul Suceava, cântăreşte doar 16 kilograme, după ce a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr de către mama sa, care are schizofrenie, medicii Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi, unde a ajuns fata, afirmând că aceasta a menţinut-o în stadiul de bebeluş. Tânăra, de 18 ani şi 11 luni, are o înălţime de 118 centimetri, cât măsoară un copil de 6-7 ani. Fata a ajuns la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, medicii afirmând că are grave carenţe alimentare şi retard psihic cauzat de relaţia nefirească avută cu mama ei, care a menţinut-o cu forţa la stadiul de bebeluş, dar şi de lipsa unei alimentaţii adecvate. Potrivit medicilor, fata se exprimă ca un copil de 3 ani. Ea are dinţii distruşi, nu i-a crescut părul, nu socializează. Mai are o soră geamănă, care s-a dezvoltat normal, având 160 de centrimetri şi 50 de kilograme, şi este integrată în comnunitate. “Este o relaţie toxică. Nu cred că e vorba de dragoste, ci efectiv de o dependenţă, o nevoie de a fi împreună, tocmai pentru ca ea (mama fetei - n.r.) să nu îşi urmeze tratamentul pentru schizofrenie. Dacă s-ar fi întrerupt această legătură profundă, dar nocivă, între mamă şi copil, poate că fetiţa s-ar fi dezvoltat normal. Dovada: sora ei geamană, care merge la şcoală, socializează, a evoluat fizic şi psihic normal”, a declarat şeful Clinicii V de Pediatrie a Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi, Marin Burlea. Sora mai mare a fetei, care îi este însoţitor şi stă cu aceasta în spital, oferă explicaţii halucinante, spunând că sora sa este de vină pentru situaţia în care se află întrucât a refuzat să mănânce. “A refuzat mâncarea, a mâncat numai lapte, a refuzat îngrijirea, nu a vrut să colaboreze cu familia. Am încercat supă măcar, ceva lichid, dar refuza mereu. Medicul şi asistentul social ştiau, da, ştiau că mănâncă numai lapte. Nu ne-a îndrumat concret la medic”, spune sora fetei. La rândul lor, autorităţile recunosc că ştiau despre acest caz şi, mai mult, fata, care este încadrată în grad de handicap, este evaluată periodic de către o comisie. “Ştiu că de mică nu primeşte altceva. Chiar este menţionat că se alimentează cu lapte. Toată lumea s-a mirat cum de reuşeşte să trăiască. Doctoriţa din comisie şi-a făcut cruce. Nu era în atribuţiile mele să o iau să o duc la spital”, afirmă Cristina Haica, asistent social în comuna Moldoviţa din judeţul Suceava, unde locuieşte fata. Primarul comunei sucevene Moldoviţa, Traian Iliesei, susţine că familia fetei a făcut tot ceea ce este posibil pentru a o ajuta, însă tânăra ar fi refuzat altă hrană, iar medicii au fost depăşiţi de acest caz. “Ei au fost pe la spitale, nu au ţinut-o acasă. Ei s-au străduit, s-au dus pe mâna doctorilor, dar nici doctorii nu au reuşit. Copilul refuză orice altceva de mâncare decât lapte. S-a încercat şi cu fructe şi cu altele, dar a refuzat”, a susţinut primarul.

Reprezentanţii Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi, unde este internată fata, afirmă că aceasta se simte bine şi că, de când este spitalizată, a luat în greutate un kilogram. Purtătorul de cuvânt al Spitalului, medicul Lucian Cernahovschi, a declarat, ieri, că fetei i se administrează tratament perfuzabil, iar alimentele sunt introduse treptat. “Are câteva săptămâni de când este în spital. Avea o stare alterată, însă acum se simte mai bine. I se administrează tratamentul cu perfuzii, iar alimentele sunt introduse treptat. Organele nu au fost afectate, organismul a rezistat”, a spus Cernahovschi.