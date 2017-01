O taxă abuzivă şi automobile electrice fără curent!

Poluatorul trebuie să plătească, iar taxa de primă înmatriculare nu va fi desfiinţată, este mesajul ministrului Mediului, Laszlo Borbely. “Am avut o notă în Guvern cu taxa de primă înmatriculare. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, principiul “poluatorul plăteşte” trebuie să funcţioneze şi în România. Curtea Europeană s-a referit la o speţă din Ordonanţa 50 din 2008. Noi am modificat această ordonanţă în decembrie 2010 cu asistenţa comisiei UE. De fapt, în cadrul procesului, comisia UE a fost de acord cu noi. Legea care este acum în vigoare este agreată de comisia UE, pentru că toată lumea plăteşte taxa de primă înmatriculare, indiferent că e maşină nouă sau veche. Cine înmatriculează în România plăteşte. Din punct de vedere juridic trebuie să mai analizăm şi, în două săptămâni, vom veni cu o soluţie dacă trebuie să modificăm sau nu legea. Toate ministerele trebuie să îşi spună punctul de vedere. Deciziile Curţii Europene sunt obligatorii, trebuie să găsim formula cea mai bună. E clar că nu vom desfiinţa această taxă”, a declarat Borbely. În traducere liberă, ministrul nu a comunicat, de fapt, nimic nou, deoarece “speţa” la care se referă acesta şi pe care a incriminat-o Comisia Europeană are ca subiect practica neconcurenţială în ce priveşte taxarea maşinilor second hand înmatriculate pe teritoriul României, “speţă” care se regăseşte şi în ordonanţa modificată din decembrie 2010.

AUTOTURISMELE ELECTRICE, DEOCAMDATĂ O UTOPIE DE PROST GUST. Autoturismele electrice reprezintă viitorul? Clar, dar acest viitor nu începe în România zilelor noastre, pentru noi el rămânând la fel de îndepărtat ca şi planeta Marte. În acest context, ministrul Mediului a declarat că persoanele care intenţionează să achiziţioneze autoturisme electrice vor fi sprijinite de stat. “Cei care vor dori să cumpere aceste autovehicule şi casează maşini vechi vor primi şase vouchere, şi nu unul ca pentru programul obişnuit, ceea ce înseamnă peste 5.000 de euro. De fapt, asta înseamnă diferenţa de preţ între o maşină cu combustibil şi una electrică. În plus, celor care nu vor participa la Programul “Rabla” o să le acordăm o facilitate de 25% din preţul autovehiculului electric, dar nu mai mult de 5.000 de euro”, a spus Borbely. Acesta a afirmat că în perioada următoare vor fi organizate o serie de târguri în cadrul cărora vor fi prezentate de către dealeri maşinile care funcţionează cu ajutorul energiei electrice. Până aici toate bune. Ce nu a specificat însă ministrul este faptul că respectivele maşini electrice au un acumulator care trebuie încărcat şi care are o durată limitată de viaţă. “Automatele de încărcat” care ar trebui să fie răspândite de-a lungul infrastructurii noastre rutiere nu există încă decât în proiect pe undeva pe mesele ministrului Borbely. Aşadar, cumpărătorii de maşini electrice au deocamdată două opţiuni: nu pleacă cu maşina din oraş şi, în acest caz, o bicicletă este mai ieftină, sau îşi cumpără încă un acumulator care să fie gata încărcat şi pe care să-l ia cu ei în eventualitatea părăsirii localităţii de domiciliu, moment în care intervine obligaţia dozării kilometrilor, cu mult bun simţ, ca să nu rămâi fără curent când ţi-e lumea mai dragă cine ştie pe unde, prin hârtoapele plaiurilor mioritice. Să mai comentăm?