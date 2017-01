O tînără din Arabia Saudită, condamnată la închisoare şi biciuire pentru că a fost violată!

Un judecător din Arabia Saudită a condamnat o tînără de 23 de ani la un an de închisoare şi 100 de lovituri de bici, după ce aceasta a fost violată în grup de cinci bărbaţi şi a rămas însărcinată. Femeia a fost acuzată de adulter, pentru că a acceptat să se urce în maşina agresorului, înainte ca acesta s-o răpească. Bărbatul a dus-o pe tînără la o casă, unde a fost violată de acesta şi alţi patru prieteni de-ai săi. Victima a aflat, apoi, că a rămas însărcinată şi a încercat cu disperare să obţină un avort la spitalul Regelui Fahd. Ea a fost nevoită să recunoască, însă, că a rămas însărcinată în urma violului, iar membrii spitalului au predat-o autorităţilor. Judecătorul a acuzat-o de adulter, deşi femeia nu este căsătorită şi a condamnat-o la un an de închisoare. Ea este încă însărcinată şi va fi biciuită de îndată ce va naşte copilul.

Legile din Arabia Saudită oferă foarte puţine drepturi femeilor, acestea neavînd voie nici să conducă o maşină. Ele nu au voie nici să iasă în oraş însoţite de bărbaţi care nu le sînt rude.