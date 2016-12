O tonă și jumătate de legume și fructe donate de elevii din Tuzla

Preşcolarii Grădiniţei cu Program Normal Tuzla şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuzla au strâns o tonă şi jumătate de legume şi fructe, dar şi 225 de conserve în cadrul campaniei sociale „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”. Acestea au fost oferite copiilor din Centrul de Plasament „Delfinul” din Agigea, o parte din cantitate mergând şi către patru elevi ai şcolii, proveniţi din familii nevoiaşe. În Centrul de Documentare şi Informare al şcolii s-au desfăşurat cele două secţiuni ale concursului „Filantropia”. Astfel, elevii clasei a VI-a C, coordonaţi de prof. Luminiţa Comşa, au câştigat concursul pentru cea mai mare cantitate de legume şi fructe donate, iar elevii clasei I A, coordonaţi de învățătoarea Carmen Miu, au câştigat concursul pentru cel mai sugestiv afiş tematic, care încurajează consumul de fructe şi legume, precum şi acţiunile de voluntariat. ”Activitatea de azi ne-a demonstrat că putem fi alături de cei cărora soarta nu le-a surâs întotdeauna. Am reușit să facem o bucurie în primul rând copiilor din Centrul de Plasament „Delfinul“, alături de care ne-am simțit extraordinar”, a declarat coordonatorul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară de la Şcoala Gimnazială nr.1 Tuzla, prof. Ioana Mihai.