O tragedie americană

Balconul unei clădiri rezidenţiale s-a prăbuşit ieri în Berkeley, California, provocând moartea a cinci persoane şi rănind alte opt. Mulţi dintre răniţi sunt în stare critică. Poliţia a primit un apel telefonic în legătură cu incidentul, ieri, la scurt timp după ora 1.00, iar când ofiţerii au ajuns la faţa locului, au descoperit că balconul de la etajul al patrulea al clădirii de pe strada Kittredge s-a prăbuşit. Ofiţerii încă anchetează incidentul şi nu au informaţii despre ce căutau persoanele respective sub balcon, la momentul prăbuşirii acestuia. Poliția nu are informaţii despre identitatea victimelor, vârsta sau sexul lor, însă BBC News Online, care îl citează pe ministrul irlandez de Externe, susţine că este vorba despre mai mulţi cetăţeni irlandezi. Nu este clar dacă toate victimele sunt irlandeze sau doar o parte dintre ele. Clădirea are apartamente la etajele superioare şi magazine la parter.