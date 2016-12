O tragedie medicală!

Medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au folosit aproximativ 60 de pungi de sînge şi preparate sangvine, dar şi medicamente cu o valoare de peste 16.000 de euro, toate pentru salvarea unei paciente de 34 de ani, din localitatea Limanu, gravidă la termen. Viaţa tinerei a atîrnat de un fir de aţă ore în şir. Cadrele medicale au făcut totul pentru ca pacienta să fie salvată, însă eforturile s-au dovedit a fi în zadar. Fata a fost transferată de la Spitalul Municipal Mangalia la Spitalul de Urgenţă din Constanţa, medicii de acolo constatînd că au de-a face cu un caz extrem de dificil, fapt care a fost dovedit în următoarele ore. Pacienta a dat naştere unui prunc mort, iar la scurt timp şi starea sa de sănătate s-a alterat. „Hipertensiunea arterială a fost controlată cu medicaţia existentă, însă a făcut o criză de alterare a funcţiilor respiratorii, adică o embolie pulmonară”, a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica, directorul de cercetare al SCJU, totodată şi vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România. În literatura de specialitate, cazurile de embolie pulmonară duc, într-un mare procent, la deces. Complexitatea cazului a dus la o colaborare interdisciplinară, o echipă întreagă de medici luptînd pentru salvarea femeii. „Am avut de-a face şi cu o pacientă obeză, pe parcursul sarcinii ea luînd în greutate peste 50 de kilograme. La foarte puţin timp după intervenţia de cezariană, au reapărut problemele”, a mai explicat medicul director. El nu exclude varianta ca, în contextul emboliei, să se fi produs şi o alterare a coagulării sîngelui, aşa că medicii au decis, de comun acord, o nouă intervenţie: histerectomia. „Aşa am încercat să oprim hemoragia, deoarece coagularea sîngelui era aproape zero, iar riscurile erau din ce în ce mai mari. Pentru ceva timp am reuşit, pacienta fiind trimisă în terapie intensivă”, a mai adăugat prof. univ. dr. Tica. Între timp, tinerei i-au fost administrate cele mai scumpe tratamente, toate pentru ca starea sa de sănătate să se amelioreze. Potrivit purtătorului de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţul Constanţa, dr. Florian Stoian, medicaţia fetei a depăşit 16.000 de euro. „O singură fiolă de medicament pentru oprirea sîngerării costă 1.000 de euro şi în cazul pacientei s-au folosit 16 fiole”, a explicat dr. Stoian, care a adăugat că, în asemenea situaţii, întotdeauna conducerea SCJU a făcut totul pentru ca pacienţii să fie salvaţi, în ciuda consistentelor eforturi financiare. Chiar şi aşa, sub efectul terapiei, pacienta nu şi-a revenit, astfel că s-a decis şi o a treia intervenţie, ultima soluţie rămasă. „Pacienta a suferit două stopuri cardiace. Ea a fost resuscitată, după care a fost transferată din nou în secţia terapie intensivă. La scurt timp, a decedat”, a declarat prof. univ. dr. Vlad Tica. Purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare a mai explicat că, în acest caz, nu se va desfăşura nicio anchetă, întrucît familia nu a avut ce să reproşeze cadrelor medicale implicate în salvarea vieţii tinerei. Rezultatele necropsiei vor fi comunicate în scurt timp.