O treime din adepţii Twitter ai lui Lady Gaga sunt inactivi

Cântăreaţa americană Lady Gaga are aproape 30 de milioane de adepţi pe platforma Twitter, însă numai 29% dintre aceştia sunt reali, se arată într-un raport întocmit de compania britanică Status People. Compania a dezvoltat un program pentru depistarea conturilor frauduloase şi a descoperit astfel că unul dintre conturile divei pop Lady Gaga este ”bombardat” cu mesaje de la utilizatori care, practic, nu există. Cântăreţul Justin Bieber se află pe aceeaşi poziţie cu Lady Gaga în ceea ce priveşte numărul persoanelor care îi urmăresc contul de Twitter, în timp ce cântăreţele Katy Perry, Rihanna şi Britney Spears au fiecare câte 20 de milioane de adepţi. În acest context şi bazându-se pe cifre concrete obţinute în urma studiului, reprezentanţii companiei britanice susţin că un procent semnificativ dintre aceştia sunt utilizatori imaginari.

Potrivit Status People, utilizatorii de Twitter se împart în trei categorii: falşi, inactivi şi activi. Proiectul britanicilor a fost dezvoltat după ce aceştia au constatat că unul dintre conturile pe care le monitorizau, cel al Louisei Mensch, membră a Parlamentului britanic din partea conservatorilor, are aproximativ 40.000 de adepţi falşi. ”Un cont fals este setat pentru a urmări utilizatori sau pentru a trimite mesaje de tip spam. În mod normal, aceste conturi nu au followeri, dar urmăresc un număr mare de persoane. Un cont inactiv nu realizează, pentru o lungă perioadă de timp, niciun fel de activitate pe respectivul site de socializare. Este posibil ca acest gen de cont să aparţină unor persoane reale, pe care noi le caracterizăm mai degrabă drept consumatori decât furnizori de informaţie. Conturile bune sunt restul”, a explicat Rob Waller, director executiv al companiei Status People.

Rezultatele acestei analize sunt relevante, în condiţiile în care, atât pentru vedete, cât şi pentru politicieni, numărul mare de fani de pe site-urile de socializare reprezintă o garanţie în relaţia cu sponsorii. ”Cu cât numărul de followeri este mai mare, cu atât companiile de publicitate şi de marketing sunt mai dispuse să investească sume considerabile în proprietarii conturilor respective”, spun reprezentanţii Status People. ”Pentru 220.000 de noi followeri pot fi câştigate minimum 260 de lire sterline”, exemplifică aceştia. Pe 16 august, Lady Gaga a susţinut primul ei concert în România, în cadrul turneului The Born This Way Ball.