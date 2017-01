O treime din cazurile de cancer pot fi evitate prin modificări în stilul de viaţă

O treime din cazurile de cancer pot fi evitate prin modificări de dietă alimentară şi în stilul de viaţă, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici. Experţii spun că, anual, numai în Marea Britanie, aproape 285.000 de persoane sînt diagnosticate cu un cancer şi alte 155.000 mor din cauza acestei boli, un număr ce depăşeşte capacitatea stadionului Wembley din Londra. Profesorul Martin Wiseman de la World Cancer Research Fund (WCRF) spune: “Atunci cînd organizaţiile caritabile vorbesc în cifre, poate fi adesea dificil să înţelegi importanţa acestora. Sperăm ca prin comparaţia cu ceva cunoscut, de exemplu, cu capacitatea stadionului Wembley, să putem arăta dimensiunea problemei”.

Raportul a fost emis de WCRF într-o perioadă în care s-a stabilit că obezitatea, combinată cu consumul excesiv de alcool, sedentarismul şi alimentaţia proastă sînt principalii factori care contribuie la apariţia cancerului. Cazurile de cancer uterin, de două ori mai comun în rîndul persoanelor obeze, au crescut cu o cincime în ultimii zece ani, în timp ce cazurile de cancer renal, asociat excesului în greutate, sînt cu 14% mai multe. Cazurile de cancer oral, asociate consumul de alcool şi fumatului, au crescut cu 25% în ultimii zece ani, potrivit cifrelor compilate de Cancer Research UK. WCRF este de părere că numărul cazurilor de cancer care pot fi prevenite este influenţat direct de obezitate, sedentarism şi consumul exxcesiv de alcool, toţi aceşti factori alimentînd boala. Profesorul Wiseman, de la Royal College of Physicians şi Royal College of Pathologists, a spus că boala are un impact devastator nu numai asupra pacientului, dar şi asupra familiei acestuia, în timp ce costul tratamentului este, cel mai adesea, ridicat. “Din acest motiv, trebuie să promovăm mai mult mesajul că modificările simple în stilul de viaţă pot conta foarte mult în ceea ce priveşte riscul de cancer”, a adăugat acesta.

Prevenirea cancerului include păstrarea unei greutăţi scăzute, fără a deveni subponderal, practicarea sportului, cel puţin o jumătate de oră zilnic, consumul de legume, fructe, cereale integrale şi leguminoase. Fumătorii sînt sfătuiţi să renunţe la viciu, consumul de alcool ar trebui limitat la una - două unităţi zilnic, iar pielea trebuie protejată de razele solare. Un raport emis de World Cancer Research Fund, anul trecut, mai include în această listă evitarea produselor din carne procesată şi limitarea consumului de carne roşie la 500 de grame pe săptămînă (trei porţii de friptură).