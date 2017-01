O treime din plajă trebuie lăsată liberă pentru cearşafuri!

10:20:51 / 15 Iulie 2014

Ceva mai rau si mai ofensator nici nu se putea

Ceea ce numeste plaja La Hamace reprezinta tilharia unui borît care a umplut o mare parte din Solarul Maritim de la Eforie cu paturi mizerabile de lemn care ar putea fi folosite in cel mai rau caz pe front intr-un spital de campanie dar in nici un caz nu pe o plaja. Acest borit a trintit acolo o cocina in care urla muzica si de care ti-a frica sa te apropii pentru ca risti sa te umplii de paduchi. Acest Solar Maritim este unic la noi, apartine de Ministerul Sanatatii si oamenii vin acolo pt. tratament, nu ca sa fie tilhariti de un borît care le cere 15 lei pe un pat plus alti bani daca vrei umbrela. Multe lucruri pot fi tolerate, dar ceea ce se intimpla acolo este ABSOLUT INADMISIBIL ! Abuzul pe care l-au facut cei de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea in frunte cu un hoț binecunoscut, George Papari (numai cind te uiti la fata lui iti vine sa-i dai pumni), ESTE REVOLTATOR DINCOLO DE ORICE LIMITA !