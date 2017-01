O treime dintre olimpicii constănţeni, de etnie turco-tătară

19:35:34 / 06 Mai 2015

utilizarea termenului de etnie turco-tatara

Se foloseste permanent notiunea etnie turco-tătară. Eu nu am auzit nicaieri clasificari de acest gen. Conform aceleasi logici, Inseamna ca in Urbekistan exista etnie uzbeko-tatara, in Kazakstan etnie kazako-tatara, in Kirgistan etnie kirgizo-tatara, in Afganistan etnie afgano-tatara, in Crimeea Bulgaria si Turcia, de asemenea, etnie turco-tatara. Cu alte cuvinte, avand in vedere lipsa de reactie a etnicilor tatari la asemenea catalogari, probabil ca sintem un fel de lipitori (a se citi nevertebrate, fara coloana), care ne lipim de toate etniile turcofone, ca sa ne bage cineva in seama, Sa speram ca olimpicii nostrii cand se vor maturiza, vor fi verticali asumandu-si si mandrindu-se cu originile tatare.