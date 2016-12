O trupă formată din patru bărbaţi cu handicap mintal va reprezenta Finlanda la Eurovision 2015

Trupa punk Pertti Kurikan Nimipäivät, formată din patru bărbaţi care suferă de handicap mintal, va reprezenta Finlanda la concursul muzical Eurovision 2015, care se va desfăşura în luna mai, la Viena. Trupa Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) a câştigat finala selecţiei naţionale a Finlandei, care a avut loc sâmbătă seara, la Helsinki, şi a fost organizată de YLE, televiziunea publică din această ţară. Membrii trupei PKN au fost desemnaţi câştigători, cu piesa "Always I Have To/ Aina mun pitää" ("Mereu trebuie să", n.r.), învingând alţi opt finalişti, potrivit eurovision.tv. Cei patru membri ai trupei Pertti Kurikan Nimipäivät, toţi cu vârsta în jurul a 40 de ani, suferă de dificultăţi de învăţare (handicap intelectual sau retardare mentală, n.r.), potrivit theguardian.co.uk. Melodia "Always I Have To/ Aina mun pitää" vorbeşte despre neplăcerea de a face lucruri pe care societatea îi obligă pe oameni să le facă, cum ar fi să se spele şi să mânânce corect. Totodată, intenţia trupei este să atragă atenţia asupra problemelor oamenilor cu dificultăţi de învăţare. Juriul de la Helsinki a ales o altă melodie ca fiind câştigătoare, dar votul publicului, care şi-a exprimat opţiunile prin telefon şi care a contat 90% în clasamentul final, a stabilit ca trupa punk PKN să reprezinte Finlanda la concursul Eurovision, care va avea loc pe 19, 21 şi 23 mai la Viena. Cei patru membri ai trupei Pertti Kurikan Nimipäivät s-au întâlnit la un atelier cultural pentru persoane cu dificultăţi de învăţare. Un documentar despre această trupă, intitulat "The Punk Syndrome", a fost lansat în 2012 şi a câştigat mai multe premii atât în Finlanda, cât şi în alte ţări. Finlanda a fost reprezentată la concursul Eurovision 2014 de Softengine, cu melodia "Something Better", şi s-a clasat pe locul al 11-lea, cu 72 de puncte, în finala care a avut loc Copenhaga, în Danemarca. Cea mai bună performanţă a Finlandei la concursul Eurovision a fost înregistrată în 2006, când trupa Lordi a câştigat competiţia muzicală cu piesa "Hard Rock Hallelujah". Pe de altă parte, finala Eurovision România se va desfăşura, pe 8 martie, la Sala Polivalentă din Craiova. Pentru a reprezenta România la Eurovision 2015 vor concura Luminiţa Anghel, Alexa şi Aurelian Temişan, Voltaj, Băieţii, Blue Noise, Rodica Aculova, Cristina Vasiu, Tudor Turcu, Super Trooper, Ovidiu Anton, Lara Lee şi CEJ. Finala va fi prezentată de vedetele SRTv Alina Şerban, de la TVR Craiova, şi Andrei Boroşovici, de la TVR Timişoara, alături de Ioana Voicu şi Florina Ghenescu. Finala selecţiei naţionale a Eurovision România va fi difuzată în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, pe 8 martie, de la ora 20.30. Concursul Eurovision se va desfăşura la Viena, Austria, în 19, 21 şi 23 mai. România va participa în prima semifinală a concursului, cea din 19 mai, alături de Grecia, Macedonia, Estonia, Olanda, Republica Moldova, Finlanda, Belgia, Armenia, Serbia, Danemarca, Belarus, Rusia, Albania, Georgia şi Ungaria. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 58 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusă de Eduard Cîrcotă şi interpretată de Mihai Trăistariu. Paula Seling şi Ovi au reprezentat România la Eurovision 2014 cu piesa "Miracle", ocupând locul al 12-lea în finala care a avut loc la Copenhaga, Danemarca.