O trupă românească, „Joanna and The Band”, cîntă în deschiderea concertului „Deep Purple”

Trupa „Deep Purple”, care va susţine un concert la Bucureşti, pe 31 octombrie, pe stadionul Cotroceni, a ales ca în deschidere să cînte „Joanna and The Band”, o trupă de artişti români. „Joanna and The Band” este formată din Joanna (Ioana) Hărţescu, o apreciată cîntăreaţă de blues şi jazz, Nicu Paţoi (chitară), Adrian Tetrade (bass), Rareş Totu (chitară) şi pianistul Raul Kusak. Hărţescu a spus că formaţia a intrat în legătură cu reprezentanţii „Deep Purple” prin managerul ei. „Ei ne-au spus că tocmai încep un turneu în Europa şi că prima ţară este România. Ne-au invitat să cîntăm în deschidere\", a spus solista trupei, care locuieşte, de trei ani, în Quatar.

Trupa „Joanna and The Band”, cunoscută şi ca „Joanna and the Midnight Express”, a susţinut concerte la numeroase festivaluri din România, iar membrii săi au avut colaborări cu diferite nume mari din muzica românească, precum Ştefan Bănică Jr., Berti Barbera sau „Compact”.

„Deep Purple” va deschide, la Bucureşti, partea europeană a turneului mondial de promovare a celui de-al 18-lea album, „The Rapture of the Deep\". Formaţia britanică este una dintre cele mai cunoscute trupe de hard-rock din lume. Înfiinţată, iniţial, sub numele de Roundabout, în 1968, la Londra, trupa a trecut prin mai multe schimbări de componenţă, pentru ca acum să fie formată din Ian Gillan (voce), Steve Morse (chitară), Roger Glover (bas), Ian Paice (baterie) şi Don Airey (claviaturi).

„Deep Purple” a vîndut peste 100 milioane de albume în toată lumea şi a intrat în Guiness Book of Records drept „cea mai zgomotoasă trupă din lume\".

Printre piesele cunoscute ale trupei se numără „Smoke On The Water\", „Strange Kind of Woman\", „Perfect Strangers\" şi „Child in Time\".

Potrivit organizatorilor concertului de la Bucureşti, biletele la categoria I, VIP, la tribuna 1 central, în valoare de 238 lei, s-au epuizat. Mai sînt în vînzare bilete la categoria a-II-a, la tribuna 1 lateral, de 148 lei, sau la categoria a III-a, pe teren în faţa scenei, de 78 lei. De asemenea, dintre cele 2.500 de bilete la preţul de 38 de lei, pe gazon, în lateral, mai sînt disponibile 700 de bilete.