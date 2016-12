„O vară foarte instabilă”, în sala de cinema

ANCA DAMIAN ŞI ANA ULARU, ABSENTE... MOTIVAT Premiera filmului „O vară foarte instabilă / A Very Unsettled Summer” a avut loc sâmbătă seară, la Cityplex, în absenţa regizoarei Anca Damian şi a actriţei Ana Ularu, aşa cum fusese anunţat. Anca Damian a pierdut avionul care trebuia să o aducă în ţară din Danemarca, în timp ce Ana Ularu are parte de repaos forţat, din cauza unei răceli puternice.

Dezamăgirea s-a oprit, însă, numai la absenţa celor două invitate. Al treilea lungmetraj semnat de Anca Damian este atât de surprinzător, ca estetică şi conţinut, atât de proaspăt în a reda, prin ochii unor străini, radiografia unei veri toride simţite la intensitate maximă de patru personaje, prin prisma relaţiilor lor de cuplu. „Aş fi vrut să pot fi alături de spectatorii din Constanţa şi să răspund, împreună cu Ana Ularu, întrebărilor lor. E un film la intersecţia filmului de artă cu mai multe genuri cinematografice şi m-aş bucura dacă l-aţi gusta ca pe o comedie”, ne-a scris regizoarea Anca Damian într-un mesaj adresat cinefililor cititori ai cotidianului „Telegraf”.

FILM ROMÂNESC VORBIT ÎN ENGLEZĂ Filmul „O vară foarte instabilă / A Very Unsettled Summer” are ca punct de plecare o povestire a scriitorului irlandez Phillip O Ceallaigh, stabilit în România, transformată în scenariu de Anca Damian şi autorul ei. Acţiunea are loc la Bucureşti, un oraş copleşit de căldură, în care tensiunea atmosferică reverberează cu emoţiile şi trăirile intense ale personajelor. Este o poveste de dragoste trăită nu de două personaje, aşa cum obligă cutuma socială, ci de trei şi despre nehotărârea unora dintre ele de a se rupe de trecut şi de a se dedica ferm prezentului, respectiv noii relaţii. Celor trei personaje li se alătură al patrulea, un scriitor care trebuie să dea cumva sens tuturor trăirilor acestora. Filmul este realizat din poveştile întretăiate ale acestor personaje, în care fiecare crede că poate deţine controlul unul asupra celuilalt. Firul narativ rămâne, însă, constant, nestingherit de schimbarea raporturilor de forţă între personaje. Trecerea dintr-o poveste în alta se face cu ajutorul animaţiei, iar Anca Damian rămâne fidelă stilului cinematografic al documentarului în care nimic nu rămâne ascuns spectatorului.

Imaginea semnată de Liviu Marghidan a făcut posibilă şi menţinerea unor cadre fixe în care doar personajele sunt cele care se pierd şi se regăsesc, iar cadenţa ploii îl ghidează pe spectator către trecerea dintr-o povestire în alta.

Cinematografia românească se dovedeşte complet inedită pentru spectatorii săi, la final de an. Debutul în lungmetraj al regizoarei Iulia Rugină, „Love Building”, primul film vorbit în aromână, în regia lui Toma Enache, „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, un film românesc vorbit aproape în întregime în engleză, cel al regizoarei Anca Damian, sau noul lungmetraj semnat de Dan Chişu, „Bucureşti NonStop”, vă dau întâlnire în sala de cinema.