O viață trăită în largul mării

Un navigator îți poate spune povești de pe mare pline de aventură și tumult, așa cum puține ai auzit vreodată. Și, într-adevăr, ce poate fi mai incintant decât să călătorești pe mare, să te lupți cu apele învolburate, dar să te bucuri totodată de peisaje exotice și de miile de nuanțe ale Aurorii Boreale? O asemenea poveste a trăit și Pavel Ioan Suciu, fost ofiţer de navigaţie, de-a lungul carierei sale. Bărbatul a absolvit Școala superioară de marină din Constanța în anul 1968, iar până în 1976 a fost ofițerul de navigație al navei-școală „Mircea“ a Marinei Române. A fost ofițer și la bordul fostei nave-școală „Neptun“. Pavel Suciu a avut o experienţă care ar stârni invidia multor marinari. A traversat Atlanticul, la bordul bricului „Mircea“. „Sunt de formație ofițer de marină militară. În tinerețe, mi s-a oferit o șansă formidabilă - am fost numit ofițer la nava-școală „Mircea“. Am prins traversada pe care a executat-o bricul „Mircea“, cea a Oceanului Atlantic din 1976, când am participat la bicentenarul american”, poveștește fostul ofițer de navigație.

A STABILIT COORDONATELE NAVEI PE BAZA OBSERVAȚIILOR ASTRONOMICE A fost pentru prima dată când o navă militară românească a realizat traversada Oceanului Atlantic, reprezentând România la marea sărbătoare a poporului american. Navigația, potrivit lui Pavel Ioan Suciu, s-a făcut doar cu vele. Totodată, stabilirea coordonatelor velierului în Oceanul Atlantic s-a făcut exclusiv pe baza observaţiilor astronomice realizate de el. Corectitudinea calculelor a fost confirmată de precizia sosirii velierului pe un far din arhipelagul Trinidad-Tobago. ”Am aterizat pe un far dispus pe extremitatea nordică a arhipelagului Trinidad-Tobago. Atunci când am ajuns, comandantul navei m-a chemat înăuntru și a desfăcut o sticlă de whiskey, să sărbătorim. Atunci m-am întrebat ce era în mintea comandantului. Probabil că s-a întrebat tot drumul dacă mai ajungem sau nu”, își amintește, zâmbind, Pavel Suciu. Timp de mai mulți ani, fostul ofițer a condus catedra Navigație a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ din Constanța. Pe toată durata carieriei sale, a format peste 30 de generații de ofițeri de marină. Din 2011, Pavel Ioan Suciu este titularul cursurilor de Navigație Astronomică și Navigație radar din cadrul Colegiului Nautic Român. Noi l-am găsit împreună cu cei 27 de cadeți ai Colegiului, la bordul navei „Mare Nigrum“, unde îi introduce în fiecare vineri în tainele navigației. „În fiecare săptămână, atunci când nava nu se află în misiune pe mare, grupa de cadeți din Constanța își desfășoară orele de pregătire la bordul navei. Ei își pot testa practic cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor teoretice. Consider că cea mai mare problemă cu care se confruntă personalul navigant aflat în formare este aceea că au acces pe nave abia atunci când finalizează cursurile și sunt obligați să facă voiajele de practică. Pentru foarte mulți cadeți, acela este și primul contact cu o navă. În cadrul cursurilor, ei se pot familiariza cu mediul specific de la bordul navelor maritime, cu sala mașinilor, comenzile echipajului, aparatura de navigaţie, instalaţiile de punte sau mijloacele de salvare”, spune președintele Colegiului Nautic Român, Stelian Cojocaru.

NAVA „MARE NIGRUM“: DIN PESCADOR, ÎN SLUJBA ȘTIINȚEI Nava „Mare Nigrum“ aparține Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar, fiind folosită pentru cercetări. Ea are o lungime de 82 de metri și dispune de nouă laboratoare la bord, printre care unul de hidrologie, măsurători de gaze, biologie, geofizică și chiar și unul de seismoacustică. A fost construită în 1971, iar până să ajungă în slujba științei, a fost pescador. Oamenii de ştiinţă au salvat nava chiar când era pe punctul să fie dată la fier vechi.