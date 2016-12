O viaţă de om pe mările lumii

FĂRĂ REGRETE 35 de ani pe mările lumii. Pentru unii, o viaţă de om, pentru cei care au ales calea mărilor, o viaţă de marinar. 35 de ani în care şcoala românaescă de marină a fost reprezentată cu succes de membrii promoţiei 1978 a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. România are o tradiţie de doar 150 de ani în domeniul naval. Cu toate acestea, marinarii români sunt printre cei mai căutaţi pentru profesionalismul lor. „Mulţi s-au întrebat cum reuşeşte România să ofere marinari atât de pricepuţi. Spre deosebire de colegii de breaslă din alte ţări, noi tot timpul am vrut să ne afirmăm, să cunoaştem cât mai multe lucruri. Această atitudine a noastră a fost apreciată pe toate navele. Marinarii francezi, nemţi, italieni pe care i-am avut ofiţeri stagiari erau pe pustiuri, adică habar nu aveau ce înseamnă marinăria adevărată. Cei mai slabi marinari români sunt doctori în comparaţie cu marinarii din alte ţări”, a declarat comandantul de cursă lungă Adrian Valeriu Popa. El şi colegii săi au sărbătorit vineri 35 de ani de când au părăsit băncile Academiei Navale. „Sunt mândru că am luat decizia să urmez Academia Navală. Cât timp România a avut flotă, am lucrat pe navele româneşti. Pe urmă, eu şi colegii mei am lucrat haiduci peste tot în lume. Eu încă navighez şi îmi place ceea ce fac la fel de mult ca în prima zi când m-am urcat pe un vapor. Nici nu îţi dai seama când trec anii. Dacă aş avea posibilitatea să mă întorc în timp, aş face acelaşi lucru fără niciun regret”, a spus Adrian Valeriu Popa. Mulţi dintre cei care au terminat Academia Navală, promoţia 1978, sunt şi acum pe mările şi oceanele lumii. La strigarea catalogului, colegii prezenţi la întâlnirea de 35 de ani le motivau absenţele: „Este în voiaj”. Din nefericire, unii dintre ei au trecut în nefiinţă, cei rămaşi în viaţă simţind nevoia să păstreze un moment de reculegere pentru cei care astăzi nu mai sunt printre ei.

MARINĂRIA... CARIERĂ Revenind la cei care au putut fi, vineri, prezenţi la sărbătorirea celor 35 de ani de la terminarea Academiei Navale, trebuie menţionat faptul că o parte dintre absolvenţi au renunţat la a conduce nave, dar nu s-au îndepărtat de domeniul naval. Sorin Micloşi a lăsat comanda navei pentru catedră. „Cu mulţi dintre colegii mei am navigat pe aceleaşi nave. Unii au continuat să străbată mările şi oceanele lumii, eu am considerat că trebuie să mă retrag. Şi unde puteam să mă retrag decât în corpul profesoral al CERONAV, unde să-i învăţ pe cei tineri marinărie adevărată. Să le împărtăşesc studenţilor experienţa mea de 30 de ani pe mare. Aş putea spune că nu este o meserie, este o carieră. Trebuie să ai vocaţie pentru a fi un comandant de navă în adevăratul sens al cuvântului, iar marinarii români au aşa ceva în sânge”, a declarat comandantul Sorin Micloşi. El a spus că mulţi dintre colegii săi au devenit constănţeni după ce au păşit pragul Academiei Navale. „Noi, cei care sărbătorim 35 de ani de la terminarea Academiei, am venit aici pentru că ne-a chemat marea. Am devenit constănţeni, am devenit marinari şi... încă suntem marinari”, a spus Micloşi. Din generaţia '78 fac parte şi alte persoane care au avut sau au încă un cuvânt de spus în marinărie. Enumerăm doar pe Şerban Berescu, directorul Direcţiei de Siguranţă Navală din cadrul ANR, Jorge Unciuleanu, fost director în cadrul APC sau Mircea Ion , care lucrează în prezent în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa.