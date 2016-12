O vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de dolari, scoasă la licitaţie

O vioară Stradivarius care a aparţinut excentricei milionare americane Huguette Clark şi a rămas "uitată" într-un dulap al acesteia vreme de un sfert de secol, va fi scoasă la licitaţie pe 18 iunie de casa Christie's şi ar putea fi vândută cu peste 10 milioane de dolari. Dacă această vioară, realizată în 1731, denumită "The Kreutzer" după numele violonistului concertist francez Rodolphe Kreutzer, care a deţinut-o pentru o vreme, va atinge valoarea superioară a intervalului de preţ la care a fost estimată, va deveni unul dintre cele mai scumpe instrumente muzicale vândute vreodată la licitaţie. Instrumentul reprezintă unul dintre loturile far din colecţia de bunuri care au aparţinut excentricei milionare Huguette Clark, care, deşi a deţinut numeroase apartamente şi blocuri de locuinţe în Manhattan, a ales să îşi petreacă ultimele decenii din viaţă într-un spital din New York, unde a şi murit, în 2011, la vârsta de 104 ani. După moartea ei, vioara a fost descoperită într-un dulap, unde a rămas uitată timp de peste 25 de ani. Cel mai mare preţ plătit pentru o vioară Stradivarius până în prezent este de 16 milioane de dolari. Vioara va fi vândută într-o licitaţie care va debuta pe 6 iunie şi se va încheia pe 18 iunie, la New York