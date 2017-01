O zi de neuitat alături de Halep, Cîrstea şi Tecău

Baza sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, a găzduit, sâmbătă, unul dintre cele mai importante evenimente organizate în ultimii ani în judeţul de la ţărmul mării şi dedicate tenisului juvenil. Cei mai buni trei tenismeni români ai momentului, Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Horia Tecău, au dedicat câteva ore micilor iubitori ai “sportului alb”, arătându-le copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani că pasiunea, munca, talentul, încrederea şi echilibrul constituie drumul spre victorie. Ajuns la o două ediţie, după ce anul trecut s-a desfăşurat la Bucureşti, proiectul “Kids’ Day”, demarat de Sorana Cîrstea şi Horia Tecău, a poposit sâmbătă la Constanţa, având un invitat de marcă, Simona Halep, noua senzaţie a tenisului mondial. Prezenţa celor trei a atras peste 200 de copii la Arena Centrală de la Tenis Club Idu, cei mici profitând la maximum de ocazia de a-şi vedea pe viu idolii. Timp de patru ore, Simona, Sorana şi Horia au jucat alături de copii, au acordat numeroase autografe şi s-au fotografiat împreună cu fanii. Bucuria celor prezenţi a fost cu atât mai mare cu cât Simona şi Horia sunt constănţeni şi au revenit astfel acasă, încercând să le dea o motivaţie în plus micilor practicanţi ai tenisului din oraşul de la ţărmul mării pentru ca aceştia să le calce pe urme.

„Este impresionant să fiu aici, alături de copii, mai ales că suntem la Constanţa. Mă gândesc că şi eu am fost ca ei şi îmi aduc aminte cu bucurie de acele momente. Chiar m-a impresionat tot ceea ce s-a întâmplat”, a spus Halep. „Mă regăsesc în fiecare dintre ei şi sunt la fel ca ei. Am început tenisul la vârsta de şase ani. Eram mic, timid şi aveam emoţii, exact ca aceşti copii, şi îmi amintesc acum acele clipe” a adăugat Tecău. „Am venit cu inima deschisă şi cu multă bucurie. Mă simt în largul meu în mijlocul copiilor. Am avut şi eu vârsta lor şi ştiu ce înseamnă astfel de bucurii”, a completat Cîrstea.

Pe lângă oportunitatea de a fi pe acelaşi teren cu trei nume mari ale sportului, copiii au avut parte de multe surprize, tombole cu premii constând în echipament sportiv şi multe dulciuri. La final, Simona, Sorana şi Horia au avut şi ei parte de o surpriză din partea celor de la Tenis Club Idu, care le-au oferit trei mingi aurite, cea mai bine clasată tenismenă română, Simona Halep, fiind recompensată şi cu un trofeu în semn de respect pentru performanţele extraordinare înregistrate în acest an.