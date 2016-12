O zi până la Dragobete!

Dacă până acum câţiva ani Dragobetele, sărbătoarea românească a iubirii, fusese uitată, importarea Sfântului Valentin, pe care mulţi l-au văzut drept încă un simbol al globalizării şi doar un truc ieftin comercial, a trezit vechea tradiţie a celebrării dragostei pe 24 februarie, cum se obişnuia până în anii ’50, când comunismul a şters cu buretele satul românesc autentic. Aşa că, de la an la an, tot mai mulţi români celebrează Dragobetele, un obicei care are străvechi rădăcini dacice. Iniţial, strămoşii noştri sărbătoreau la final de iarnă înfrăţirea între tineri. Băieţii se crestau pe mâini şi îşi amestecau sângele, devenind fraţi de cruce, iar fetele împărţeau o monedă de argint, devenind surori de cruce. Ulterior, consemnările arată că Dragobetele a devenit o celebrare a iubirii şi fertilităţii, un moment care marchează renaşterea naturii. De obicei, tinerii se adunau mai mulţi la o casă, întâlnire care se transforma, adesea, într-o adevarată petrecere, cu mâncare şi băutură. De multe ori băieţii mergeau în satele vecine, chiuind şi cântând peste dealuri, pentru a participa acolo la sărbătoarea Dragobetelui. De asemenea, grupurile de tineri, băieţi şi fete, ieşeau din sat la pădure, făceau o horă, se sărutau şi se îmbrăţişau, existând toate elementele unei sărbători premaritale, de legare a unor relaţii între tinerii din comunitate, ce anticipau nunţile.