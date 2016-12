O zi până la evaluările naţionale

Emoţii mari pentru şcolarii din ciclul primar şi gimnazial, dar şi pentru părinţii lor! Mai este doar o zi până la debutul Evaluărilor Naţionale (EN) destinate elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a! Va fi primul examen important din viaţa acestor copii şi, din acest motiv, şi părinţii lor sunt prinşi de febra acestei testări. Totuşi, profesorii ţin să îi liniştească atât pe elevi, cât şi pe părinţi şi să le transmită că modele de subiecte au fost deja rezolvate la clasă. În plus, ei atrag atenţia că notele obţinute la aceste evaluări nu se vor trece în catalog, ci vor fi valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea unor planuri individualizate de învăţare, acolo unde se impune, precum şi prin informarea părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. La Constanţa, totalul elevilor înscrişi este 20.440, din care 7.104 sunt şcolari în clasa a II-a, 6.582 sunt în clasa a IV-a, iar 6.754 sunt în clasa a VI-a. Calendarul complet al EN la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a este disponibil în ediţia online a cotidianului „Telegraf” (www.telegrafonline.ro).

Calendarul EN

Calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale arată că primii care vor intra în febra evaluărilor sunt şcolarii de clasa a IV-a, apoi cei de clasa a II-a şi apoi a VI-a. Vă prezentăm calendarul: în 28 mai - Evaluare clasa a IV-a la limba română, în 29 mai - Evaluare clasa a IV-a la matematică, în 30 mai - Evaluare clasa a IV-a la limba maternă, în 2 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris-citit - limba română, în 3 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris - citit la limba maternă, în 4 iunie - Evaluare clasa a II-a la matematică, în 5 iunie - Evaluare clasa a VI-a la limbă şi comunicare şi ultimul în 6 iunie - Evaluare clasa a VI-a - matematică şi ştiinţe ale naturii.