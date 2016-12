O zi până la Memorialul “ Zoran Kurtes“

A mai rămas o singură zi până la prima ediţie a Memorialului “ Zoran Kurtes“ la handbal masculin, competiţie organizată de campioana HCM Constanţa, în perioada 19-21 august, la Sala Sporturilor. Ca orice club important care ştie să-şi preţuiască valorile, HCM va aduce an de an un omagiu celui care a reuşit să aducă la ţărmul mării două titluri naţionale şi o calificare spectaculoasă între cele mai bune 16 formaţii ale Ligii Campionilor. La ediţia din acest an au fost invitate alte două formaţii la care a activat Zoran Kurtes, Jugovic Kac şi Vojvodina Novi Sad, dar şi o reprezentantă de top a Ligii Naţionale, Ştiinţa Bacău. Prima ediţie a Memorialului “Zoran Kurtes“ se va desfăşura după următorul program - vineri: Ştiinţa Bacău - Vojvodina Novi Sad (ora 17.00) şi HCM Constanţa - Jugovic Kac (ora 19.00); sâmbătă: Vojvodina - Jugovic (ora 17.00) şi HCM - Ştiinţa (ora 19.00); duminică: Ştiinţa - Jugovic (ora 10.00) şi HCM - Vojvodina (ora 12.00). Astăzi, de la ora 13.30, pe terasa Hotelului “Sport” din Constanţa, va avea loc o conferinţă de presă prilejuită de prima ediţie a acestui turneu.