O zi pînă la Class One Romanian Grand Prix

O singură zi a mai rămas pînă la debutul celui mai important eveniment sportiv al anului în România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Ajunsă la a doua ediţie, competiţia reprezintă una dintre etapele Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1 pe apă, iar spectacolul bărcilor în valoare de milioane de euro, cu motoare extrem de puternice, atrage anual atenţia a sute de milioane de spectatori şi telespectatori. Ca şi anul trecut, etapa de la Mamaia se anunţă foarte spectaculoasă, urmînd să decidă noua campioană europeană, dar şi să confirme sau să infirme supremaţia liderului, campioana mondială en titre, Victory 1. Emoţiile apropierii cursei se puteau simţi ieri, în cartierul general al întrecerii, stabilit pe malul lacului Siutghiol, în dreptul Hotelului “Rex”. Toate cele zece ambarcaţiuni au fost deja “garate”, ultima sosită la Constanţa fiind ambarcaţiunea Negotiator 50, aparţinînd formaţiei Chris Parsonage Racing. Avînd în vedere puţinul timp rămas la dispoziţie, mecanicii au început să regleze motoarele, pregătindu-le pentru prima lansare, programată mîine, cînd se vor desfăşura antrenamentele oficiale. “Vrem ca pînă vineri totul să fie în regulă şi să rămînă de făcut doar mici reglaje”, a declarat unul dintre mecanicii de la Qatar 96, ambarcaţiunea şeicului Hassan bin Jabor Al-Thani. De altfel, Qatar Team a părut cea mai preocupată echipă, reglajele la motoare fiind supravegheate cu atenţie de cei doi fraţi, Matteo şi Luca Nicolini, copiloţi pe Qatar 95, respectiv Qatar 9. “Va fi o cursă spectaculoasă la Mamaia şi sperăm să încheiem în frunte”, a explicat Mateo Nicolini. Astăzi, de la ora 13.30, primarul Radu Mazăre şi organizatorii întrecerii vor face un tur de circuit pentru verificarea traseului. Primele zgomote de motor pe Lacul Siutghiol se vor face auzite astăzi, cînd vor fi lansate cele două ambarcaţiuni de start, însă debutul oficial al Class One Romanian Grand Prix este programat mîine, la ora 14.30, cînd va avea loc antrenamentul oficial.

Programul Class One Romanian Grand Prix 2008

Vineri - 29 august

13.30 - 14.30 - 100 Mph Club

14.30 - Antrenamentul oficial de două ore

17.30 - Parada ambarcaţiunilor pe străzile Constanţei: ambarcaţiunile vor fi prezentate constănţenilor şi turiştilor din Mamaia, pe traseul: Hotel “Rex” - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Alex. Lăpuşneanu - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Tomis - Bd-ul Alex. Lăpuşneanu - Mamaia, după care va urma prezentarea echipelor pe scena din piaţeta Cazino din Mamaia

Sîmbătă - 30 august

11.00 - 12.30 - Antrenament oficial

14.15 - 15.15 - Nor-Tech Match Race

15.30 - Edox Pole Position

17.00 - 18.00 - 100 Mph Club

Duminică - 31 august

11.00 - 12.00 - Antrenament oficial

13.00 - 14.00 - Nor-Tech Match Race

15.30 - CLASS 1 ROMANIAN GRAND PRIX 2008

Festivitatea de premiere pe scena din piaţeta Cazino din Mamaia