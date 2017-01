O zi pînă la duelul HCM Constanţa - THW Kiel

Campioana Germaniei şi a Europei la handbal masculin, THW Kiel, vine pentru al doilea sezon consecutiv la Constanţa. Germanii sosesc în această seară la ţărmul mării pentru meciul de mîine seară, de la ora 19.30, cu HCM Constanţa, din etapa a treia a Grupei B din Liga Campionilor. Echipa care a cîştigat în 2007 tot ce se putea cîştiga (Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Supercupa Germaniei!!!) se confruntă cu serioase probleme de efectiv şi vine în România fără patru jucători importanţi, toţi accidentaţi: interii Nikola Karabatic, Filip Jicha, Kim Andersson şi Christian Zeitz. În plus, Ales Pajovic (centru şi inter stînga), adus de curînd de la Ciudad Real, nu are drept de joc în Liga Campionilor. “La orice echipă contează lipsa unui jucător important. La ei vor lipsi patru astfel de jucători, iar acest lucru este în avantajul nostru. Sperăm într-o surpriză şi ne dorim mult o victorie”, a declarat extrema Mihai Timofte. La fel de optimist este şi portarul Mihai Popescu: “Linia lor de 9 metri lipseşte. Trebuie să-i blocăm, iar noi, portarii, să ne facem datoria în poartă. Jucăm din ce în ce mai bine şi sper chiar să cîştigăm. Chiar dacă nu vom învinge, vrem să ieşim din teren cu capul sus”. În ciuda numeroaselor absenţe importante din lotul germanilor, antrenorul principal Eden Hairi este precaut: “În sezonul trecut, cînd am jucat la Kiel, lor le-au lipsit mai mulţi jucători. I-am condus de la început, însă nu le-a trebuit mult să-şi revină. Chiar dacă acum le lipseşte linia de 9 metri, au soluţii pe banca de rezerve. Au jucători de valoare şi pot improviza oricînd. Au cel mai scurt atac din Bundesliga, statistica arătînd că duc faza a doua între trei şi cinci secunde!” Dacă Aleksandar Adzic este în continuare accidentat, HCM l-ar putea pierde contra lui Kiel şi pe pivotul ceh Petr Hejtmanek. Acesta s-a accidentat în finalul meciului cu Montpellier şi nu a putut efectua la intensitate maximă şedinţa de pregătire de ieri dimineaţă. Astăzi, de la ora 18.00, HCM va susţine o ultimă şedinţă de pregătire, pentru ca de la ora 19.30, THW Kiel să susţină antrenamentul oficial.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM şi THW Kiel, din Grupa B a Ligii Campionilor, programat joi, 11 octombrie, de la ora 19.30, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 20 RON.