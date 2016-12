O zi pînă la partida HCM - Pick Szeged

După două jocuri foarte bune în cea mai importantă competiţie europeană, campioana HCM Constanţa va disputa sîmbătă, de la ora 16.15, în Sala “Romeo Iamandi“ din Buzău, împotriva echipei maghiare Pick Szeged, un nou joc dificil în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. În “derby-ul pentru locul 4“, aşa cum a fost numită această confruntare dintre HCM şi Szeged încă de la tragerea la sorţi, formaţia noastră este obligată să cîştige pentru a lua o importantă opţiune în lupta pentru calificarea între cele mai bune 16 formaţii ale Europei. Succesul cu UCM Reşiţa din ultima etapă de campionat, scor 26-20, a venit într-un moment extrem de delicat, în care echipa constănţeană avea nevoie de o nouă victorie importantă pentru a confirma momentul “Montpellier“. Handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes au un moral excelent şi din acest motiv privesc cu optimism spre partida de sîmbătă. “Cu toţii ştim cît de greu va fi împotriva lui Szeged. Au o echipă foarte valoroasă şi dovadă stau şi rezultatele din primele două etape în urma cărora au adunat trei puncte. Trebuie neapărat să îi învingem. Avem mare nevoie de cele două puncte, pentru că ele ne pot oferi foarte multă linişte pentru jocurile care vor urma. Nu putem face încă calcule, deoarece nu putem şti cîte puncte ne-ar fi suficiente pentru obţinerea calificării. Pînă în acest moment grupa noastră este mult mai echilibrată decît era văzută la tragerea la sorţi. Niciuna dintre favorite nu a avut parcursul dorit, cedînd puncte unde nu se aştepta“, a prefaţat partida de sîmbătă cel mai în formă jucător de la HCM, portarul Mihai Popescu. Din păcate, la acest meci antrenorul Zoran Kurtes nu se va putea baza pe serviciile lui George Buricea, unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai formaţie noastre. Buricea a suferit la partida cu UCM Reşiţa o accidentare la genunchiul stîng şi are o perioadă de recuperare cuprinsă între opt şi zece zile. “Parchetul era ud, am alunecat şi am suferit o întindere a ligamentului colateral stîng. Am făcut un RMN la Bucureşti şi mi s-a spus că am nevoie de o perioadă de repaus. Nu am nicio şansă să joc cu Szeged. Voi fi doar spectator. Va fi mult mai greu din tribune, însă sper ca băieţii să facă un nou joc mare şi să trecem şi peste acest hop foarte important. Ar fi un pas important în privinţa calificării“, a spus Buricea. Un alt jucător cu probleme medicale este Adzic, dar se speră în recuperarea acestuia pînă la ora meciului. Echipa noastră pleacă în această dimineaţă spre Buzău, iar în această după-amiază, de la ora 16.00, are programat un prim antrenament.

Aseară, în Grupa A a Ligii Campionilor, Chekhovskie Medvedi - PAOK Salonic 37-25. Duminică, de la ora 20.30, va avea loc şi întîlnirea Pevafersa Valladolid - Montpellier.

Clasament Grupa A

1. Medvedi 3 1 2 0 103- 91 4

2. Valladolid 2 1 1 0 60- 57 3

3. Szeged 2 1 1 0 59- 56 3

4. Montpellier 2 1 0 1 79- 57 2

5. HCM 2 1 0 1 60- 59 2

6. Salonic 3 0 0 3 69-110 0