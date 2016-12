Oameni ai străzii prinşi sub dărâmături

Doi bărbaţi au ajuns în stare gravă, vineri dimineaţă, în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa după ce şi-au tăiat „craca“ de sub picioare şi au căzut în gol de la o înălţime de aproape patru metri. Autorităţile din Cernavodă au intrat în alertă în jurul orei 10.00, când o persoană a sunat la 112 şi a sesizat faptul că doi oameni ai străzii au intrat în fosta Şcoală Numărul 1, unde s-a surpat clădirea cu ei. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că cei doi bărbaţi au intrat în interiorul clădirii pentru a fura bucăţi de lemn din duşumea. Ajunşi la etajul unul al şcolii, oamenii străzii au început să rupă podeaua de sub ei, iar la un moment dat aceasta a cedat sub greutatea lor. Din fericire, bubuitura şi ţipetele de ajutor au fost auzite de un trecător care a chemat ajutoare. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ a scos victimele de sub dărâmături, iar două ambulanţe le-au transportat la SCJU Constanţa pentru investigaţii şi acordarea îngrijirilor medicale necesare. Cadrele medicale spun că una dintre victime, în vârstă de 59 de ani, a suferit mai multe fracturi costale, în timp ce cea de-a doua persoană, în vârstă de 45 de ani, a scăpat doar cu o mână şi un picior fracturate. Autorităţile spun că sediul fostei şcoli este în prezent dezafectat şi că nu este pentru prima dată când oameni ai străzii, care încearcă să se adăpostească sau să fure diverse bunuri din interior, sunt răniţi din cauza stadiului avansat de degradare a clădirii.