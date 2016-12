Oameni, pietre şi poveştile lor

Aflat la prima ediţie la Constanţa, Internaţional Constanţa Mineral Bijoux se bucură de un succes extraordinar, cîteva sute de vizitatori trecînd pragul expoziţiei cu vînzare în ziua deschiderii. Expoziţia este găzduită, începînd de ieri, timp de patru zile, de Pavilionul Expoziţional. Iubitorii de pietre preţioase şi semipreţioase pot găsi aici minerale, fosile brute şi lucrate, pietre tăiate, cochilii, utilaje de cercetare, cărţi, reviste şi publicaţii cu tematică minerală din toată lumea. “Acesta este un mod de a face cunoscute mineralele din România, pentru că aici se regăsesc exemplare foarte frumoase, poate chiar unele dintre cele mai frumoase din lume. Vrem să aducem la Constanţa frumuseţea pietrelor din toată lumea. Este prima dată cînd venim la Constanţa şi cred că vom veni şi anul viitor“, a spus organizatorul expoziţiei, Renzo Erbisti. Vizitatorii sînt aşteptaţi, între orele 11:00 şi 22:00, la Pavilionul Expoziţional. “Prima expoziţie a fost la Cluj-Napoca, acum sîntem la Constanţa, apoi vom merge la Bucureşti şi Braşov, urmînd ca, anul viitor, să organizăm acest eveniment la Timişoara şi Iaşi“, a mai spus organizatorul expoziţiei. Exponatele au preţuri cuprinse între un leu şi 2.000 de euro, iar organizatorii au anunţat şi un premiu: o excursie pentru două persoane în Grecia. Toţi cei care vor trece pragul expoziţiei vor putea completa un talon de participare la tombolă, iar cîştigătorul va fi anunţat duminică seara, la sfîrşitul expoziţiei. Foarte interesante sînt poveştile pe care expozanţii le pot spune despre pietrele şi bijuteriile pe care le lucrează, multe dintre ele fiind realizate manual. Ghejinica Toader ne-a spus că a început să prelucreze bijuteriile după un eveniment neplăcut: „Acum cîţiva ani, un hoţ mi-a intrat în casă şi a furat toate bijuteriile pe care le aveam. Cînd a trebuit să merg la o nuntă, mi-am dat seama că nu aveam ce bijuterii să îmi pun şi atunci m-am hotărît să mi le confecţionez singură. Am căutat pietre preţioase, semipreţioase şi am început să fac diferite lucruri. Cu bijuteriile pe care le-am confecţionat am participat şi la diferite prezentări de modă. Nu este posibil să nu îţi placă să lucrezi cu aşa ceva, mai ales că multe dintre pietre şi minerale au proprietăţi extraordinare“.

Şunghitul purifică apa, iar serpenitul este considerat piatra credinţei

Despre proprietăţile mineralelor şi ale pietrelor ne-a vorbit şi ucraineanca Nina Turcan, care, de-a lungul timpului, a deschis mai multe magazine în România, în care a pus la vînzare obiecte din serpenit, şunghit, dar şi bijuterii confecţionate cu onix, rubine, smaralde, cuartz, topaz sau ametist. O poveste mai puţin cunoscută este cea a şunghitului, mineral care se găseşte pe malul rîului Şungat din Karelia, Rusia. Nina Turcan a spus că şunghitul poate fi folosit ca purificator al apei. “Deja, de două miliarde de ani, în Karelia, sub influenţa reacţiilor vulcanice şi biologice, se stratifică mineralul unic numit şunghit. Este o rocă unică, de forma unei carcase microporoase de alumosilicat şi care este umplută cu carbon. Esenţial este faptul că mineralul şunghit este singura rocă de pe Pămînt în care carbonul există sub forma de ioni sferici fullereni. În componenţa cenuşei de şunghit intră oxid de silex, aluminiu, caliu, natriu de titan şi alte elemente. Datorită proprietăţilor sale, şunghitul are o capacitate de absorbţie de 80% a metalelor, zincului, plumbului, radionuclizilor, cuprului şi a altor elemente dăunătoare din apă. Asupra omului, apa filtrată prin şunghit, indiscutabil, are un efect absolut benefic. Oamenii ce folosesc astfel de apă sînt foarte mulţumiţi de gustul ei, de lipsa mirosului neplăcut şi proprietăţile curative ale acesteia“, a declarat Nina Turcan, care a adăugat că şunghitul sub diferite forme poate fi folosit şi pentru a capta radiaţiile de la calculatoare, telefoane sau cuptoare cu microunde. O altă poveste interesantă o are serpenitul (piatra şarpelui), care se găseşte în munţii Ural şi căreia i se mai spune piatra credinţei, despre care se spune că păzeşte omul. “Este bine pentru oricine să aibă în casă o astfel de piatră. Ştiu de la bunicii mei că bijuteriile care sînt puse seara într-o casetă din serpenit pînă dimineaţă sînt curăţate de toate energiile negative“, a mai spus Turcan.

Fiecărei zodii i se potrivesc anumite pietre

Pe de altă parte, astrologii spun că fiecărei persoane i se potrivesc anumite piatre, care o reprezintă şi care se încadrează personalităţii acestuia. O împărţire a pietrelor a fost făcută de aceştia în funcţie de zodii. Spre exemplu, zodiei Rac îi sînt caracteristice Carneolul, Jadul, Malachitul, Aventurinul, Perla, Piatra Soarelui, Opalul, Chihlimbarul şi Howlitul, zodia Peşti este reprezentată de Ametist, Jad, Hematit, Citrin, Cristal de stîncă, Opal, Turcoaz, Acvamarin, Howlit, Perla şi Apatit. Astrologii recomandă ca fiecare persoană să-şi aleagă piatra semipreţioasă în funcţie de ceea ce consideră că este mai potrivit. Spre exemplu, rubinul sau orice altă piatră roşie influenţează în bine viaţa socială şi faima. Aceştia spun că dacă vrei să ai succes în carieră şi să îţi fie recunoscute talentul şi meritele, trebuie să aşezi piatra în partea de sud a casei. Pe de altă parte, dacă nu eşti decis în privinţa carierei sau ai nevoie de susţinere suplimentară, optează pentru Onix sau Lapis-lazuli (de culoare albastră) sau o semipreţioasă de culoare neagră, care trebuie pusă în partea de nord a biroului şi atunci se va observa diferenţa.