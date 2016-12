Oamenii de la țară pot deveni antreprenori

Persoanele din mediul rural, de cele mai multe ori, nu au șansa de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și dezvolta o afacere proprie pentru că nu au fondurile și susținerea necesare. Însă asta nu înseamnă că nu există oameni capabili să creeze și să conducă o afacere chiar dacă mediul din care provin nu le este favorabil. Cu îndrumarea corectă și susținerea potrivită, oamenii de la țară ar avea șanse mult mai mari să se dezvolte din punct de vedere al carierei și, astfel, ar avea șansa la o viață mai bună. Mihaela Puiu, din Cumpăna, este unul dintre cei care și-au înscris planul de afaceri în cadrul proiectului ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonei rurale din județul Constanța”. ”Ideea mea de afacere se numește „Pensiunea Maria“. Sunt sigură că ceea ce am învățat aici mă va ajuta să-mi pun în practică afacerea. De mult timp voiam să am o pensiune. Cred că este foarte important să existe astfel de proiecte în mediul rural, deoarece reprezintă o șansă în plus pentru locuitori. Ei se pot perfecționa în anumite domenii”, a spus ea.

Proiectul ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonei rurale din județul Constanța” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 și la el au participat 249 de persoane din mediul rural, din localitățile Mihail Kogălniceanu, Grădina, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Cumpăna și Pantelimon. Scopurile au fost pregătirea capitalului uman și facilitarea accesului pe piața muncii prin formarea profesională a participanților. Beneficiarii au avut șansa să obțină calificări în meserii precum lucrător în construcții, lucrător comercial, ospătar sau operator introducere date. Tot în cadrul proiectului, 84 de persoane au participat la un curs de antreprenoriat, 20 dintre ele având ocazia să facă schimb de experiență cu partenerii transnaționali din Spania. ”Am dorit să promovăm o atitudine activă în rândul oamenilor din mediul rural din județul Constanța și să îi susținem în a se pregăti în vederea plasării pe piața muncii”, a spus managerul proiectului, Ana-Maria Răducu. Pe lângă beneficiarii în mod direct ai proiectului, peste 325 de elevi și cadre didactice din liceele tehnologice din mediul rural au participat la sesiuni de informare despre oportunitățile pieței muncii din județul Constanța. Ca un prim rezultat, 12 beneficiari ai proiectului au fost deja încadrați pe piața muncii în meserii precum secretară, inginer control calitate, agent poștal, șofer autocamion, bucătar sau vânzător. Cele 84 de persoane care au urmat cursurile de antreprenoriat au participat și la un concurs în cadrul căruia cele mai bune trei idei de afaceri au fost premiate. ”Acțiunea ne-a dat încredere în noi și ne-a făcut să credem că putem deveni antreprenori. Vizita în Spania ne-a arătat că este posibil ca ideea noastră de afacere să se concretizeze”, a spus Nicoleta, din localitatea Mihail Kogălniceanu.