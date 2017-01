Oamenii preferă şocurile electrice... în locul plictiselii

Meditaţia, reveria şi tehnicile de introspecţie sau pur şi simplu faptul de a petrece câteva minute fără să facă nimic reprezintă o provocare dificilă pentru majoritatea oamenilor. Mai multe studii efectuate de psihologii de la universităţile din Virginia şi Harvard arată că majoritatea oamenilor preferă să se implice într-o activitate oarecare - şi chiar să îşi inducă un uşor impuls electric - decât să nu aibă nimic de făcut şi să rămână singuri cu propriile gânduri.

Cercetătorii au efectuat 11 studii pe grupuri diferite, care au însumat aproape 200 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 77 de ani, care arată aceleaşi rezultate. Cei mai mulţi dintre voluntarii care au fost rugaţi să nu facă nimic, într-o cameră goală sau la domiciliu, într-un interval de timp cuprins între 6 şi 15 minute, au afirmat că nu a fost o experienţă plăcută şi că au avut probleme de concentrare. Majoritatea subiecţilor au preferat să se implice într-o formă de activitate, cum ar fi să asculte muzică sau să utilizeze telefoanele inteligente. O treime dintre subiecţi au trişat, consultându-şi telefonul sau ridicându-se de pe scaun. Cercetătorii le-au propus chiar să îşi inducă un uşor impuls electric, nedureros şi testat în prealabil de psihologi, activitate aleasă de majoritatea bărbaţilor, nu însă şi de femei.

Psihologii nu atribuie aceste rezultate agitaţiei vieţii moderne şi nici utilizării din ce în ce mai răspândite a telefoanelor inteligente şi a altor dispozitive electronice. ”Cei mai mulţi dintre utilizatorii de telefoane mobile şi de reţele sociale nu au fost mai stânjeniţi decât cei care le folosesc mai puţin”, a precizat Erin Westgate, una dintre autoarele studiului, reprezentând Universitatea din Virginia. ”Introspecţia, meditaţia şi singurătatea au fost practicate cu regularitate de-a lungul istoriei”, a amintit cercetătoarea, evocându-i pe Iisus, Mahomed şi Buddha, ”dar acest lucru ţine probabil de vocaţia noastră, nu ni se întâmplă în mod firesc sau cu uşurinţă”, a adăugat Erin Westgate. Cu toate acestea, dezbaterea rămâne deschisă. Alt psiholog, care nu a participat la studiu, Sherrie Bourg Carter, de la Institute for Behavioral Sciences and the Law din Fort Lauderdale, statul Florida, evocă faptul că societatea îi recompensează pe cei care fac mai multe lucruri odată cu tabletele şi / sau telefoanele inteligente. ”Indivizii încep să se simtă mai puţin stimulaţi de timpul în care se află... în pauză sau atunci când nu au decât o singură activitate”, este de părere Sherrie Bourg Carter.