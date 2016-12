Oamenii se simt cu adevărat bine doar 61 de zile pe an

Oamenii se simt cu adevărat bine şi în formă doar 61 de zile pe an, în restul timpului, ei fiind afectaţi de boli mai mult sau mai puţin grave, precum răceli şi gripe, înţepenirea gâtului, crampe musculare şi infecţii oculare. Cercetătorii au mai stabilit că oamenii se pot simţi cel mai rău lunea, la ora 11.35 şi cel mai bine sâmbăta, la prânz. Anual, oamenii se confruntă, în medie, cu patru răceli, o infectare cu virusul gripei, cinci cazuri de înţepenire a gâtului, alături de numeroase alte tulburări. Acest lucru înseamnă că majoritatea oamenilor acţionează la un nivel sub capacităţile reale, aproximativ zece luni pe an.

Studiul, realizat de Spire Bristol Hospital din Marea Britanie, la care au participat 2.000 de oameni, mai arată că o persoană din patru este permanent afectată de cel puţin o boală sau o rană nevindecată. Acelaşi studiu a mai stabilit că oamenii se simt rău, în medie, cel puţin o dată la două săptămâni. Reprezentanţii spitalului afirmă că este surprinzător faptul că oamenii se simt cu adevărat bine o perioadă atât de scurtă din an. Dacă cineva se confruntă în mod repetat cu o problemă medicală, ar trebui să apeleze la medici, pentru că simptomele pot fi asociate unei boli grave. Uneori, schimbările mici pot conta foarte mult în obţinerea unei stări de bine, somnul suficient, o alimentaţie echilibrată, practicarea unui sport, reducerea consumului de alcool.

Anual, oamenii se mai confruntă, în medie, cu cinci crampe musculare, un leşin, două întinderi musculare, cinci înţepeniri ale gâtului, o hemoragie nazală, o durere de ureche, o infecţie oculară, două răni care să necesite copci, două dureri de dinţi, trei bătături, trei muşcături ale limbii, o verucă, o pierdere a vocii, patru dureri în gât, o infectare cu virusul gripei etc. Autorii studiului au mai stabilit că o persoană din patru suferă de dureri de cap în mod regulat, iar o persoană din zece are dureri din cauza unui vechi accident suferit în timpul practicării unui sport. 40% dintre persoane suferă din cauza unor răceli repetate, iar 40%, din cauza durerilor de spate. În medie, oamenii sunt afectaţi anual şi de cinci episoade de hiperaciditate gastrică.