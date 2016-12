Preşedintele PSD Călăraşi, Oana Mizil, a demisionat din PSD susţinând că a fost „mazilită” de liderii partidului: „Consider că judeţul Călăraşi a fost vândut la propriu de către PSD PNL-ului, în defavoarea interesului călărăţenilor şi a membrilor PSD”. Ea a explicat, în mare, motivele gestului ei: „Nu am contestat niciodată ideile şi teoriile „măreţe” care aduc beneficii cetăţenilor. Am fost un soldat ascultător al partidului, am fost şi rămân o idealistă. Contest însă modul în care teoria se pune în practică şi mai ales deturnarea scopului în favoarea intereselor personale ale anumitor lideri. V-am spus acestea pentru a înţelege care sunt motivele demisiei mele din PSD, demisie pe care o anunţ astăzi (n.r. duminică) în mod oficial”. Oana Mizil spune că a primit oferte de la alte partide şi va lua o decizie în scurt timp: „Eu îmi permit să am demnitate, aşa că mă întorc la treabă, chiar dacă nu voi mai fi membră a PSD. Este o decizie fermă, este singura mea hotărâre în momentul de faţă. (...) Din acest moment sunt deputat independent şi voi vota în interesul celor care m-au ales în Parlamentul României”.