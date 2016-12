Oana Roman, fericită după cununie

Oana Roman a spus „Da”, miercuri după-amiază, în faţa ofiţerului Stării Civile şi, la numai o zi după marele eveniment din viaţa ei, se declară extrem de fericită. Fiica fostului premier Petre Roman, prezent şi el la cununie, s-a căsătorit cu Marius, cel care este tatăl primului lor copil, care se va naşte peste două luni. Ea a postat, ieri, un mesaj pe Facebook special pentru soţul şi fanii ei. „Şi am spus DA şi am avut o zi superbă, perfectă şi sunt atât de fericită încât nu am cuvinte! Mulţumesc pentru mesaje, pentru urări şi pentru că cei care mă iubesc au fost lângă mine! Te iubesc, soţul meu, şi îţi mulţumesc că exişti!”, a scris Oana Roman pe Facebook.