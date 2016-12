Oana Roman îşi acuză doctorul

Oana Roman a trecut prin alte două intervenţii, după ce operaţia de cezariană i-a cauzat o infecţie. Fiica fostului premier Petre Roman a fost chiar la un pas să amâne nunta şi botezul micuţei Maria Isabela, iar după cum a mărturisit, a fost în pericol de moarte, pentru că infecţia aproape că i-a perforat intestinul. Oana a explicat că spitalul la care a fost internată nu are nicio vină, pentru că doctorul care i-a făcut cezariană era unul de la stat, adus de Oana pentru că avea încredere în el.

Roşcata a povestit că medicul nu a făcut niciun pas în a discuta cu ea şi a-i explica ce anume s-a întâmplat în sala de operaţii. „Am primit multe mesaje de la multe persoane care cer detalii despre operaţiile şi complicaţiile pe care le-am avut! Mulţi îmi povestesc că au trecut prin situaţii asemănătoare, alţii îmi spun că au avut probleme cu doctorul ginecolog care m-a operat pe mine, alţii mă întreabă de ce am născut în privat, neînţelegând că spitalul la care am născut nu are nicio implicare în problemele mele, deoarece eu am ales să nasc cu doctorul meu, de la un spital de stat şi care a venit cu echipa lui! Acest doctor, cu care eu am sperat să am o discuţie faţă în faţă şi care să mă caute măcar să-mi dea o explicaţie, să se justifice sau nu pentru situaţia în care m-a adus, nu a mai dat niciun semn şi nu a încercat un dialog cu mine. Eu am spus public că aştept să discut cu el înainte să iau orice măsuri în ceea ce îl priveşte“, a scris Oana, pe pagina sa de Facebook.