Oana Roman nu îşi vinde nunta la TV

Oana Roman a decis să nu îşi facă nunta şi botezul în parteneriat cu vreo televiziune. Ea vrea să aibă un moment de neuitat fără să se complice cu pretenţiile celor din televiziuni. Fiica fostului premier Petre Roman va organiza, pe 15 iunie, atât nunta cu iubitul Marius Elisei, cât şi botezul fiicei lor, Maria Isabela. Dublul eveniment va avea loc la Palatul Ştirbei.

„Nu am făcut parteneriate media cu nimeni, deşi am primit oferte de la toate televiziunile. Prefer să nu fiu legată de un contract şi să am libertatea de a mă simţi bine fără prea multe camere de filmat în preajmă. Eu nu fac acest eveniment pentru bani, ci pentru mine şi prietenii mei. Nu pot să vă dau cifre exacte şi nici nu-mi place să vehiculez sume”, a declarat Oana Roman.

La nunta ei vor cânta artişti şi trupe precum Amadeus, pianistul Alexandru Pădureanu, Dragoş Chircu, Elena Gheorghe, Emilia Ghinescu, Cornelia Catanga şi soţul ei, dar şi maneliştii Adi Minune, Florin Salam şi Adi de la Vâlcea.