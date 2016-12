Oana Roman o apără pe Răduleasca

Oana Roman a fost, de-a lungul timpului, ținta multor glume pentru silueta ei. Fiica fostului premier Petre Roman a reacţionat la proaspătul scandal mediatic iscat în urma atitudinii Mihaelei Rădulescu la „Românii au talent”, unde i-a spus unei concurente că e grasă. Deranjată că jurata este pusă la zid pentru afirmaţiile sale, Oana Roman le reaminteşte celor care i-au adus jigniri că nu au păţit nimic din tot ceea ce se întâmplă acum cu Răduleasca.

„Am văzut pe Facebook o mare agitaţie şi polemică legate de afirmaţiile Mihaelei Rădulescu la „Românii au talent“! Momentul l-am văzut şi eu! Nu-mi dau cu părerea, nu mă pricep şi nu fac eu mai multă polemică decât e deja. Am o singură nedumerire. Toată lumea o înfierează, pentru că a spus unei fete că e grasă! O fată care făcea gimnastică! Eu nu fac gimnastică, nu sunt fotomodel şi n-am pretins niciodată a fi vreun model sau ceva de genul ăsta! Şi totuşi, persoane publice foarte cunoscute, de ani de zile, aproape zilnic în emisiuni de mare audienţă, în ziare, la radio, pe bloguri, vorbesc despre mine în termenii cei mai urâţi posibili! Mă fac grasă, tanc, purcică, obeză etc. etc., mă jignesc în cele mai degradante şi urâte moduri şi nimeni nu se scandalizează, nimeni nu îi înfierează, nimeni nu discută şi nu pare a fi deranjat. Sunt prezentată ca o anomalie, ca un monstru, deşi sunt om şi, de curând, mamă! Mie mi se pare că asta sună a ipocrizie! Mihaela a spus ceva nu foarte dur, până la urmă, şi e pusă la zid... iar nişte golani, mârlani şi nesimţiţi mă jignesc pe mine, o femeie normală, şi nimeni nu are nimic de comentat!”, a scris Oana Roman pe Facebook.