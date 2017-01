S-a lansat în showbiz-ul autohton ca actriţă de telenovele, iar în prezent Oana Zăvoranu lucrează la un proiect muzical. În acest an, artista îşi doreşte să se căsătorească cu sufletul pereche, latin-lover-ul Pepe, cu care are o relaţie de peste un an. Despre aceste lucruri, Oana a vorbit în exclusivitate, într-un interviu pentru cotidianul “Telegraf”.

Oana Zăvoranu: “Important este să ai lîngă tine omul pe care ţi-l doreşti “

TELEGRAF Online Ce poţi spune despre primul tău album? Mai am de înregistrat patru-cinci piese. Urmează apoi filmarea unui videoclip şi, într-un final, lansarea. Nu ştiu deocamdată care va fi prima melodie promovată, single-ul se stabilişte în momentul în care este gata tot materialul discografic şi, abia atunci, de comun acord cu casa de discuri, se stabilişte piesa respectivă. Îţi doreşti să participi şi la festivaluri? Nu ştiu, încă. Nu am o ţintă, încă nu mi-a propus să ajung într-un anumit loc. De obicei mergi acolo unde te poartă “valul”. Fiecare are o soartă, unde este scris ce se va întîmpla. Nu obişnuiesc să îmi fac planuri de viitor. Care este stilul vestimentar pe care îl abordezi? Eu sînt o persoană care preferă hainele sport, jeanşi rupţi, sfîşiaţi, bustiere, fuste scurte. Părerea mea este că la evenimente modene nu trebuie să te îmbraci neapărat în rochii cu trenă, dar totuşi trebuie să ai o anumită conduită. Dacă nu esţi strălucitoare pe scenă, atunci unde să te prezinţi aşa, la o discotecă? Ce părere ai despre stiliştii autohtoni? Eu cred că este o problemă în această privinţă. Au apărut prea mulţi stilişti, ca ciupercile după ploaie. Este bine ca fiecare să îşi facă meseria lui şi atunci cînd vorbeşti de un stilist în România, acesta trebuie să aibă ani de studii în domeniu în străinătate, să ştie ce înseamnă un make-up profesionist, să poată sfătui un om în ceea ce priveşte look-ul. Cum decurg planurile de nuntă? Ne vom căsători la sfîrşitul anului. Nu pot să dau foarte multe detalii despre nuntă, pentru că este o dorinţă a lui Pepe. Vrem să păstrăm secretul, să fie un eveniment care să ne privească doar pe noi doi. Care ar fi, pentru tine, nunta ideală? Nunta este şi ar trebui să fie cel mai frumos eveniment din viaţa unei fete sau a unui băiat, fiind urmată de naşterea unui copil. Important este să ai lîngă tine omul pe care ţi-l doreşti şi pe care îl simţi că este jumătatea ta. Acest lucru este mult mai important decît să faci o nuntă fastuoasă, să te intereseze părerea lumii, iar în momentul în care ajungi în dormitor cu persoana respectivă să nu te simţi împlinit. Fanii te vor mai revedea în telenovele? Am primit oferte pentru roluri atît în filme, cît şi în telenovele, dar cel mai important, în acest moment, este primul meu albumu. Cariera muzicală este acum pe primul loc. Consider că este mai bine ca oamenilor să le fie dor de mine, decît să îi plictiseasc. Este mai dificil un rol pozitiv sau unul negativ? Rolurile negative sînt mult mai dificile decît cele pozitive. Este mai ofertant rolul pozitiv, dar, din punctul meu de vedere, un rol negativ este mai interesant şi mai greu de jucat. Oamenii te-au identificat cu personajele pe care le-ai interpretat? Nu, îmi spun Oana şi este foarte bine, deşi telenovelele în care am jucat au avut un mare succes. Important este că publicul nu mă asociază cu personajele, ci mă strigă pe nume. La început, după telenovela “Numai iubirea”, mi s-a spus Dea, dar, pe parcurs, s-a făcut o departajare între rolurile jucate şi Oana Zăvoranu.

loading...