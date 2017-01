O șoferiță băută și-a băgat mama și fiica în spital

O femeie de 48 de ani, din Constanța, a dat dovadă, ieri, de o inconștiență ieșită din comun. Aceasta s-a urcat la volan, deși consumase alcool, fără să se gândească la faptul că pune în pericol siguranța fiicei și mamei sale. Din păcate, nu a trecut mult timp și a provocat un accident rutier, în jurul orei 18.30, între localitățile Siminoc și Murfatlar. Potrivit anchetatorilor, șoferița a condus un autoturism marca Dacia pe Drumul Comunal 27, dinspre Medgidia către Constanța. În apropierea orașului Murfatlar, spun oamenii legii, într-o curbă la stânga, din cauza neatenției, a intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată, parțial, pe șosea. În urma impactului, șoferița, fiica ei de 16 ani, aflată pe scaunul din dreapta, dar și mama sa, care se găsea pe bancheta din spate, au fost rănite. Martorii au sunat la 112 și au chemat în ajutor și un echipaj de descarcerare, în condițiile în care două dintre victime rămăseseră captive în mașina distrusă. Adolescenta de 16 ani a fost scoasă din autoturism de șoferul autoutilitarei lovite de Dacie. „Nu mă aflam în mașină. Am auzit frânele. Cred că a venit cu viteză, a încercat să redreseze autoturismul, dar nu a mai apucat și apoi a urmat bubuitura. Am venit imediat la mașină și am reușit să o scot pe fetiță. Nu pățise nimic, dar țipa! Se speriase foarte tare, pentru că în jurul ei era numai sânge. Bătrâna din spate era rănită mai grav, horcăia, iar șoferița avea o tăietură la mână“, a declarat Daniel Z., șoferul autoutilitarei.

SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI În scurt timp, la locul accidentului au ajuns două echipaje SMURD, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ și polițiștii de la Rutieră. Pompierii au scos cele două victime din mașină, iar echipajele SMURD le-au transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Oamenii legii au testat-o pe șoferiță cu aparatul Drager și au avut parte de o surpriză. Aceasta avea o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Circulația a fost blocată în zonă pe ambele sensuri de mers, timp de aproximativ 40 de minute.