Oasis anulează trei concerte

Trupa Oasis şi-a anulat trei concerte pe care ar fi trebuit să le susţină luna aceasta, deoarece chitaristul trupei, Noel Gallagher, are trei coaste rupte după ce a fost agresat pe scenă, în timpul unui concert desfăşurat la Toronto, informează site-ul oficial al formaţiei. Concertele urmau să aibă loc, la sfîrşitul lunii, la Paris (Franţa), Bodelva (Marea Britanie) şi Koln (Germania). “O radiografie a arătat că Noel are trei coaste rupte în urma atacului, iar medicii lui au spus că nu va mai putea urca pe scenă pentru cel puţin încă o săptămînă”, conform unui mesaj postat marţi pe site-ul site-ul oficial al trupei, www.oasisnet.com. Potrivit formaţiei, al cărei nou album, intitulat “Dig Out Your Soul”, va fi lansat pe piaţă pe 6 octombrie, cele trei concerte vor fi reprogramate.

Noel Gallagher a fost spitalizat după ce a fost agresat de către un bărbat, pe scenă, în timpul unui concert pe care trupa îl susţinea la Toronto, în Canada. Noel Gallagher, în vîrstă de 41 de ani, cînta în momentul în care a fost atacat de un bărbat neidentificat. După cîteva minute de întrerupere a concertului, grupul a revenit pe scenă, dar, la sfîrşitul recitalului, Noel Gallagher a fost transportat la spital pentru a fi examinat pentru o fractură a cotului şi o posibilă ruptură de ligamente. Atacatorul, imobilizat de către serviciile de pază de la concert, a fost preluat de către poliţia canadiană.