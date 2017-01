Oasis, cea mai bună trupă britanică

Trupa Oasis a fost desemnată cea mai bună formaţie britanică, iar The Killers a primit premiul pentru cel mai bun grup internaţional la gala NME Awards, ce a avut loc miercuri seară, la Londra. Oasis, trupă originară din Manchester, a fost nominalizată la şapte categorii, dar a primit un singur trofeu. Noel Gallagher, solistul trupei, a primit un premiu individual, pentru cel mai bun blog al unui grup. Rockerii de la Muse au fost marii cîştigători ai galei, obţinînd trei trofee, în urma voturilor exprimate de cititorii celebrei reviste muzicale ”New Musical Express”. Trioul din Devon a fost desemnat cea mai bună trupă live, pentru al doilea an consecutiv şi a cîştigat premiul pentru cel mai bun album al anului, pentru compilaţia ”HAARP”, materialul live înregistrat în timpul celor două concerte susţinute pe stadionul Wembley, în vara lui 2007.

Solistul trupei Muse, Matt Bellamy, a cîştigat unul dintre cele mai frivole premii ale serii, fiind desemnat cel mai sexy cîntăreţ. Veteranii de la The Cure au primit premiul Godlike Genius, după 33 de ani petrecuţi împreună. De asemenea, rockerii din trupa Kings of Leon, originari din Nashville, SUA, care au primit două trofee la gala BRIT Awards, în urmă cu o săptămînă, au cîştigat premiul NME pentru cel mai bun album, pentru ”Only By the Night”. Formaţia new-wave MGMT, din New York, a primit două trofee, pentru cea mai bună trupă debutantă şi cea mai bună piesă, ”Time to Pretend”. Formaţia americană pop Jonas Brothers a cîştigat tot două trofee, dar este puţin probabil că vor celebra această dublă victorie, deoarece ei au obţinut premiile la categoriile Cea mai proastă trupă şi Cel mai prost album.

Glastonbury a primit premiul de Cel mai bun festival, în timp ce cea mai bună sală de concerte a fost desemnată London Astoria, care a fost închisă în ianuarie 2009 şi va fi demolată pentru se face loc unei linii de metrou uşor în capitala britanică. Noul preşedinte american, Barack Obama, a fost desemnat Eroul Anului, în timp ce fostul preşedinte american, George W. Bush, a primit titlul de Personajul Negativ al Anului. În timpul galei NME au urcat pe scenă, pentru a susţine recitaluri, trupele Elbow, Glasvegas, Franz Ferdinand. Gala s-a încheiat cu un concert de 30 de minute al trupei The Cure.