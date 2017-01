Oasis lansează o colecţie de single-uri

Trupa britanică Oasis, care nu mai există, practic, din luna august a anului trecut, va lansa, în această vară, o colecţie de single-uri ce va cuprinde cele mai cunoscute piese ale sale. Discul va include 26 de piese şi va apărea şi în varianta de lux, alături de înregistrări de la ultimele concerte ale trupei. Oasis s-a desfiinţat în urma unui scandal între principalii componenţi ai trupei, fraţii Liam şi Noel Gallagher. Ulterior, Liam Gallagher a anunţat că va mai lucra cu foştii săi colegi, mai puţin cu Noel, însă nu va folosi acelaşi nume pentru trupă.

Veritabilă instituţie în Marea Britanie, Oasis este, alături de Blur, unul dintre grupurile majore rezultate în urma valului de britpop din anii \'90. Grupul are la activ şapte albume, între care “Definitely Maybe” şi “(What\'s the story) Morning Glory?” sunt considerate printre cele mai bune. Până în iunie 2009, Oasis vânduse 50 de milioane de albume în întreaga lume. Unele dintre melodiile lor, cum ar fi “Wonderwall”, “Live Forever” sau \"Don\'t Look Back in Anger” au devenit adevărate imnuri, cântate în cor de miile lor de fani, în timpul concertelor pe care le-au susţinut în lumea întreagă.