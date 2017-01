Oasis va concerta pentru prima dată în China

Trupa rock britanică va concerta pentru prima dată în China, urmînd să aibă spectacole la Beijing şi Shanghai, la începutul lunii aprilie. Concertele trupei Oasis vor avea loc pe 3 aprilie, la Beijing, la Capital Arena şi pe 5 aprilie, la Grand Stage din Shanghai. Concertele din China fac parte din turneul mondial prin care trupa promovează albumul ”Dig Out Your Soul”. De asemenea, trupa va concerta la Hong Kong, pe 7 aprilie. ”Membrii trupei Oasis sînt încîntaţi să anunţe primele lor concerte în China, în cadrul actualului lor turneu mondial”, se arată în anunţul postat pe site-ul oficial al trupei.

Oasis este o trupă britanică de muzică rock care s-a format în Manchester, în 1991, sub numele iniţial The Rain. Trupa a cunoscut succesul după lansarea albumului ”Definitely Maybe”, în 1994, în plină eră a muzicii pop britanice. Trupa Oasis a vîndut peste 60 de milioane de albume în toată lumea, a avut opt piese pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi a cîştigat 15 premii NME, cinci BRIT Awards, nouă Q Awards şi patru MTV Europe Music Awards. ”Dig Out Your Soul” este primul album pe care trupa l-a lansat de la ”Don\'t Believe The Truth”, apărut în 2005.