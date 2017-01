Oaspeți „de lux” în Portul Constanța

După mai multe ore petrecute pe mare, turiști din toate colțurile lumii au debarcat ieri la Constanța, dornici să descopere cât mai multe lucruri frumoase despre oraşul nostru. Vorbim despre peste 200 de turiști de croazieră, majoritatea americani, care s-au aflat la bordul navei ”Star Pride”, un pasager de peste 130 de metri lungime. ”Nava are la bord 205 pasageri, din care 190 sunt americani”, a explicat administratorul Terminalului de Pasageri al Portului Constanța, Teodor Patrichi. Turiștii au rămas 14 ore în România, timp în care unii au mers să viziteze centrul orașului, iar alții s-au urcat într-un autocar ce i-a purtat în Delta Dunării. Mulți au optat pentru o excursie în Capitală. Mai precis, trei autocare pline cu pasageri ai navei ”Star Pride” au mers în București. Toți au recunoscut că s-au simțit bine pe navă, mai ales că sunt cazați într-un adevărat orășel plutitor, cu cazinouri, piscine, spații de spa și relaxare, dar și cluburi sau biblioteci. Așa arată nava de croazieră, iar turiștii sunt dispuși să plătească pentru a avea parte de distracție și pentru a călători pe apă în jurul lumii. „Ne-am simțit bine pe navă. Mâncarea este bună, iar peisajele sunt de vis. N-ar fi putut să fie mai frumos”, a spus o turistă. Nava a venit de la Odesa și a plecat de pe pământul românesc abia spre seară, cu destinaţia Bulgaria. În ultimii ani, Constanța a devenit un punct important pe harta turismului de croazieră, multe din nave revenind an de an. Potrivit lui Teodor Patrichi, următoarea navă de croazieră maritimă care va ancora în Portul Constanța va ajunge în 1 iunie.